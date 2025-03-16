Запрет гибридов с 2030 года могут отменить — что изменится для водителей

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер рассматривает возможность ослабления запланированного на 2030 год запрета на продажу гибридных автомобилей. Это связано с давлением на автопроизводителей, которые считают, что жёсткие ограничения могут нанести ущерб инвестициям в страну.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Nissan Qashqai

Что предусматривал запрет?

Ранее правительство предложило ограничить продажу гибридов с высоким уровнем выбросов CO2 после 2030 года. В этот же срок планировалось запретить автомобили с чистыми бензиновыми и дизельными двигателями.

Если бы новые правила вступили в силу, популярные модели, такие как Range Rover Evoque, Ford Puma, Volkswagen Golf и Nissan Qashqai, могли быть сняты с производства, несмотря на то, что некоторые гибриды оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, чем традиционные бензиновые машины.

Однако Министерство транспорта Великобритании уже пересматривает свою позицию. Согласно источнику в Уайтхолле, на которого ссылается The Telegraph, "всё возможно", что намекает на возможный пересмотр сроков.

Новый вариант — продление до 2035 года?

Правительство рассматривает продление сроков разрешённой продажи гибридных автомобилей до 2035 года. В конце 2024 года обсуждался вариант ограничения выбросов CO2 на уровне 115 г/км, но автопроизводители заявляют, что такой подход может серьёзно ударить по рынку.

Автопроизводители выступают против запрета

Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) заявляет, что гибридные и подключаемые гибридные автомобили играют важную роль в переходе на экологичный транспорт.

Toyota и другие компании предупреждают, что полный отказ от гибридов может отпугнуть инвесторов, а также замедлить процесс электрификации, поскольку не все регионы страны обеспечены развитой зарядной инфраструктурой.

SMMT также предлагает налоговые льготы и освобождение от НДС для стимулирования спроса на электромобили. По их расчётам, такие меры могут увеличить продажи электромобилей с 1,8 до 2 миллионов единиц в период 2025–2027 годов.

Будущее автомобильной индустрии Великобритании

Правительству предстоит сложный выбор: достичь амбициозных экологических целей или сохранить конкурентоспособность автопрома. Решение о продлении срока продаж гибридов до 2035 года может стать компромиссом, который позволит бизнесу адаптироваться к новым требованиям, а стране — двигаться к транспорту с нулевыми выбросами более плавно.