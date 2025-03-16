Новый Ford Transit 2025: мощнее, умнее, надёжнее — что изменилось

На выставке Expoagro 2025 в Аргентине компания Ford официально представила обновлённый Transit 2025. Новый коммерческий автомобиль стал умнее, экономичнее и безопаснее, а также получил расширенный модельный ряд. Теперь он доступен в 11 версиях, включая фургоны трёх размеров, микроавтобус и шасси с кабиной.
Одним из главных нововведений стало расширение линейки силовых агрегатов. В числе доступных вариантов — 2,0-литровый турбодизель Panther EcoBlue мощностью 165 л. с. и крутящим моментом 39,8 кгм, а также полностью электрическая версия. Покупателям предлагается выбор между 6-ступенчатой механической коробкой передач и 10-ступенчатым автоматом. Кроме того, система контроля масла "IOLM" снижает затраты на техническое обслуживание, а электронный гидроусилитель руля делает управление комфортнее.
Внешний дизайн обновлённого Ford Transit стал ещё более функциональным. Среди удобных решений — задняя дверь с углом открытия 270°, электроприводная подножка и продуманное оснащение салона. Внутри установлены многофункциональный руль, электронный ручной тормоз и 12-дюймовый сенсорный экран SYNC 4 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также модель получила 8-дюймовую цифровую приборную панель и систему бесключевого доступа.
Обновлённый Transit 2025 стал безопаснее благодаря автономному торможению, ассистенту удержания полосы, адаптивному круиз-контролю и мониторингу слепых зон. В стандартную комплектацию также входят передние подушки безопасности, ESP и ABS.
Ford Transit 2025 поддерживает современные технологии дистанционного управления. В стандартной комплектации доступен сервис FordPass Connect, позволяющий контролировать автомобиль через мобильное приложение. Для владельцев автопарков предусмотрена система FordPass Pro, которая упрощает управление несколькими транспортными средствами.
Ford предлагает 3-летнюю гарантию без ограничения пробега и увеличенный межсервисный интервал до 20 000 км.
Фургоны:
Шасси с кабиной — 62 370 675 песо
Микроавтобусы:
Ford Transit 2025 уже поступил в продажу у официальных дилеров компании.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?