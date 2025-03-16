Новый Ford Transit 2025: мощнее, умнее, надёжнее — что изменилось

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На выставке Expoagro 2025 в Аргентине компания Ford официально представила обновлённый Transit 2025. Новый коммерческий автомобиль стал умнее, экономичнее и безопаснее, а также получил расширенный модельный ряд. Теперь он доступен в 11 версиях, включая фургоны трёх размеров, микроавтобус и шасси с кабиной.

Фото: flickr by Michael Gil, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ford Transit Trail

Двигатели и трансмиссия

Одним из главных нововведений стало расширение линейки силовых агрегатов. В числе доступных вариантов — 2,0-литровый турбодизель Panther EcoBlue мощностью 165 л. с. и крутящим моментом 39,8 кгм, а также полностью электрическая версия. Покупателям предлагается выбор между 6-ступенчатой механической коробкой передач и 10-ступенчатым автоматом. Кроме того, система контроля масла "IOLM" снижает затраты на техническое обслуживание, а электронный гидроусилитель руля делает управление комфортнее.

Комфорт и технологии

Внешний дизайн обновлённого Ford Transit стал ещё более функциональным. Среди удобных решений — задняя дверь с углом открытия 270°, электроприводная подножка и продуманное оснащение салона. Внутри установлены многофункциональный руль, электронный ручной тормоз и 12-дюймовый сенсорный экран SYNC 4 с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Также модель получила 8-дюймовую цифровую приборную панель и систему бесключевого доступа.

Передовые системы безопасности

Обновлённый Transit 2025 стал безопаснее благодаря автономному торможению, ассистенту удержания полосы, адаптивному круиз-контролю и мониторингу слепых зон. В стандартную комплектацию также входят передние подушки безопасности, ESP и ABS.

Подключённость и управление автопарком

Ford Transit 2025 поддерживает современные технологии дистанционного управления. В стандартной комплектации доступен сервис FordPass Connect, позволяющий контролировать автомобиль через мобильное приложение. Для владельцев автопарков предусмотрена система FordPass Pro, которая упрощает управление несколькими транспортными средствами.

Гарантия и стоимость

Ford предлагает 3-летнюю гарантию без ограничения пробега и увеличенный межсервисный интервал до 20 000 км.

Цены на Ford Transit 2025 в Аргентине

Фургоны:

L2H2 (механика) — 56 275 378 песо

— 56 275 378 песо L2H3 (механика) — 58 230 632 песо

— 58 230 632 песо L3H3 (механика) — 62 585 792 песо

62 585 792 песо L3H3 (автомат) — 66 036 411 песо

Шасси с кабиной — 62 370 675 песо

Микроавтобусы:

Механика — 87 068 950 песо

— 87 068 950 песо Автомат — 90 387 805 песо

Когда появится в продаже?

Ford Transit 2025 уже поступил в продажу у официальных дилеров компании.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.





