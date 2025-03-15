Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы

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Покупка надёжного внедорожника — это не только про комфорт и проходимость, но и про долговечность. В современных реалиях, когда цены на автомобили бьют рекорды, важно выбрать такую модель, которая прослужит как можно дольше без крупных поломок. Некоторые внедорожники уже десятилетиями доказывают свою способность выдерживать сотни тысяч километров, сохраняя работоспособность и низкие затраты на обслуживание.

Фото: Wikipedia by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota 4Runner

Мы составили топ-10 самых живучих внедорожников, основываясь на данных о реальном пробеге, стоимости ремонта, отзывах владельцев и рейтингах надёжности.

1. Toyota 4Runner — классика живучести

Toyota 4Runner известен своей неубиваемостью. Владельцы сообщают о пробегах свыше 400 000 км, а некоторые экземпляры достигают 500 000 км без серьёзного ремонта. Модель 2025 года получила обновлённую платформу и технологическое оснащение, но её репутация надёжного внедорожника, скорее всего, останется неизменной.

2. Chevrolet Suburban — машина, пережившая десятилетия

Suburban выпускается с 1935 года и не теряет своей популярности. Анализ подержанных автомобилей показал, что при хорошем уходе он способен пройти более 400 000 км. Более того, встречаются владельцы, проехавшие 800 000 км и более на одном автомобиле.

3. Toyota Sequoia — абсолютный рекордсмен

Sequoia занимает первое место в рейтинге самых долговечных автомобилей. Её средний ресурс — до 476 000 км, а ухоженные экземпляры легко переваливают за 500 000 км. При этом расходы на содержание ниже среднего по сегменту.

4. Honda Pilot — незаметная, но надёжная рабочая лошадка

Pilot — это семейный внедорожник, который просто делает свою работу. Владельцы часто хвастаются пробегами более 400 000 км, при этом стоимость ремонта остаётся разумной.

5. Toyota Land Cruiser — легенда проходимости и долговечности

Если нужен автомобиль, который будет ездить даже там, где дорог нет, выбирайте Land Cruiser. В разных уголках мира можно найти экземпляры, пробежавшие свыше 600 000 км, а то и больше. В новом поколении модель изменилась, но Toyota не собирается жертвовать её легендарной надёжностью.

6. Acura MDX — премиальная надёжность

Хотя Acura ассоциируется с комфортом и технологиями, MDX ещё и невероятно живуч. Некоторые экземпляры проезжают до 1 000 000 км, а найти MDX с пробегом 250 000-300 000 км без капитального ремонта — не редкость.

7. Chevrolet Tahoe — семейный долгожитель

Tahoe входит в десятку самых надёжных внедорожников. Его ресурс — более 400 000 км, а по статистике он требует на 20% меньше ремонта, чем конкуренты.

8. Lexus RX — роскошь и долговечность в одном флаконе

Хотя RX — это кроссовер, а не полноценный внедорожник, он легко проезжает 320 000 км и более без серьёзных поломок. Это один из самых надёжных премиальных автомобилей в своём классе.

9. Honda CR-V — компактный, но живучий

CR-V — лидер продаж среди кроссоверов Honda, и не просто так. Он может без проблем пройти 400 000 км, сохраняя минимальные расходы на обслуживание.

10. GMC Yukon — американская мощь и выносливость

Yukon — ещё один представитель больших американских внедорожников, который может проехать до 400 000 км при должном уходе. Он не столь популярен, как Tahoe и Suburban, но не уступает им в надёжности.

Уточнения

Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс. Есть всего три вида внедорожников: малоразмерные, среднеразмерные, и полноразмерные.

