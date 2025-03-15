Паркуешься на улице? Теперь можно заряжать электромобиль прямо от фонаря

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В столице решили вспомнить старую идею — использование уличных фонарей для зарядки электромобилей. На этой неделе в районе "Оборище" запустили тестирование двух новых зарядных станций, встроенных в столбы уличного освещения.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дверь автомобиля

Как это работает?

Эти зарядные устройства рассчитаны на владельцев электромобилей, которые не имеют гаража и вынуждены парковаться на улице. Они работают только ночью, когда включаются фонари — с 20:00 до 8:30, в нерабочие часы зелёной и синей зоны.

Мощность станции — всего 3,5 кВт, так что это скорее вариант для медленной ночной зарядки, а не экспресс-решение.

Где искать зарядку?

Первые два столба с зарядными устройствами установили в районе Кандидатской сад в центре города. Если проект вызовет интерес у владельцев электромобилей, число таких станций могут увеличить.

Сколько стоит зарядка?

На первые три месяца зарядка будет бесплатной, что может привлечь владельцев электромобилей.

Первые в стране

Район "Оборище" стал пионером в этой инициативе, вдохновляясь опытом Западной Европы, где медленная уличная зарядка уже широко используется. Цель проекта — облегчить жизнь владельцам электромобилей и плагин-гибридов, у которых нет возможности устанавливать зарядные устройства дома.

Если эксперимент окажется успешным, городские власти могут расширить программу и превратить фонари в полноценную сеть зарядных станций.

Уточнения

Электромобиль - автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

