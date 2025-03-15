ТОП-5 самых прожорливых грузовых автомобилей СССР

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В эпоху Советского Союза эффективность расхода топлива далеко не всегда стояла на первом месте — важнее была проходимость, грузоподъёмность и простота эксплуатации.

Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ЗИЛ-131 Автомобиль-мастерская

В результате некоторые советские грузовики отличались просто гигантским аппетитом. Представляем пятёрку самых топливоёмких и прожорливых грузовиков СССР.

1. ЗИЛ-131

Расход топлива: 40-45 л/100 км (на шоссе), до 60 л — в тяжёлых условиях. Двигатель: бензиновый V8, 6.0 л.

Армейский вездеход, мощный и проходимый, но крайне неэкономичный. Особенно "высасывал" топливо при езде по бездорожью или с прицепом.

2. Урал-375

Расход топлива: до 48-55 л/100 км. Двигатель: бензиновый V8, 7.0 л.

Один из самых легендарных армейских грузовиков. Практически не знал преград, но бензиновый двигатель делал его одним из самых прожорливых автомобилей своего времени.

3. КрАЗ-255Б

Расход топлива: 50-60 л/100 км. Двигатель: дизельный ЯМЗ-238, 14.9 л.

Мощный тяжёлый грузовик для военных и строительных нужд. Расход топлива зависел от нагрузки и условий, но почти всегда был огромным. Зато тяга — невероятная.

4. ЗИЛ-157

Расход топлива: около 35-40 л/100 км. Двигатель: бензиновый, 5.5 л.

Предшественник ЗИЛ-131. Тоже был армейским вездеходом, но из-за старой конструкции и бензинового мотора тратил топливо как танк. Работал в условиях, где экономия была не в приоритете.

5. МАЗ-500 (первые версии)

Расход топлива: 30-35 л/100 км. Двигатель: дизельный, 11 л.

Для магистрального грузовика своего времени — вполне прожорливый. Несмотря на дизельный мотор, вес машины и устаревшая топливная система делали расход довольно внушительным.

Стоит отметить, что расход топлива грузовых автомобилей зависел от многих факторов, таких как условия эксплуатации, нагрузка и техническое состояние.