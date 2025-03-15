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ТОП-5 самых ломучих автомобилей СССР

1:53
Авто

Советский автопром славился надёжностью и простотой, но далеко не все модели оказались удачными.

VAZ-2102 0632
Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
VAZ-2102 0632

Некоторые автомобили ломались чаще других из-за конструктивных просчётов, проблем с качеством сборки и низкой надёжности отдельных узлов.

Вот пятёрка самых ненадёжных автомобилей СССР, которые доставляли владельцам немало хлопот.

1. ГАЗ-24-10 "Волга" (последние выпуски)

Проблемы: низкое качество сборки, слабый кузов, мотор перегревался.

Почему ломалась? В поздние годы производства "Волги" качество упало: кузов гнил, электрика отказывала, а двигатель быстро изнашивался.

2. ЗАЗ-968 "Запорожец"

Проблемы: ненадёжный мотор, проблемы с охлаждением, шум в салоне.

Почему ломался? Воздушное охлаждение часто перегревалось, слабая электрика выходила из строя, а КПП требовала постоянных ремонтов.

3. Москвич-2140

Проблемы: слабый мотор, ржавчина, течи масла.

Почему ломался? Двигатель прожорливый, но слабый, КПП работала жёстко, а кузов начинал гнить уже через пару лет.

4. ВАЗ-2102 ("Жигули"-универсал)

Проблемы: плохая динамика, хрупкая КПП, слабая подвеска.

Почему ломался? Универсал оказался перегруженным, подвеска не выдерживала нагрузок, а мотор не справлялся с тягой.

5. ГАЗ-14 "Чайка"

Проблемы: сложная конструкция, проблемы с гидроприводом, дефицит запчастей.

Почему ломалась? Хоть это была представительская машина, её сложные узлы часто выходили из строя, а ремонт был настоящей головной болью.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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