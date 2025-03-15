ТОП-5 самых ломучих автомобилей СССР

Советский автопром славился надёжностью и простотой, но далеко не все модели оказались удачными.
Некоторые автомобили ломались чаще других из-за конструктивных просчётов, проблем с качеством сборки и низкой надёжности отдельных узлов.
Вот пятёрка самых ненадёжных автомобилей СССР, которые доставляли владельцам немало хлопот.
1. ГАЗ-24-10 "Волга" (последние выпуски)
Проблемы: низкое качество сборки, слабый кузов, мотор перегревался.
Почему ломалась? В поздние годы производства "Волги" качество упало: кузов гнил, электрика отказывала, а двигатель быстро изнашивался.
2. ЗАЗ-968 "Запорожец"
Проблемы: ненадёжный мотор, проблемы с охлаждением, шум в салоне.
Почему ломался? Воздушное охлаждение часто перегревалось, слабая электрика выходила из строя, а КПП требовала постоянных ремонтов.
3. Москвич-2140
Проблемы: слабый мотор, ржавчина, течи масла.
Почему ломался? Двигатель прожорливый, но слабый, КПП работала жёстко, а кузов начинал гнить уже через пару лет.
4. ВАЗ-2102 ("Жигули"-универсал)
Проблемы: плохая динамика, хрупкая КПП, слабая подвеска.
Почему ломался? Универсал оказался перегруженным, подвеска не выдерживала нагрузок, а мотор не справлялся с тягой.
5. ГАЗ-14 "Чайка"
Проблемы: сложная конструкция, проблемы с гидроприводом, дефицит запчастей.
Почему ломалась? Хоть это была представительская машина, её сложные узлы часто выходили из строя, а ремонт был настоящей головной болью.
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