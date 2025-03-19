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Porsche возвращает легенду: новый 911 GT2 RS уже на горизонте

1:30
Авто

Porsche продолжает развивать свою легендарную линейку 911, представляя обновления на 2025 год, включая новый флагманский 911 и модель в стиле Heritage Design.

porshe 911
Фото: Wikipedia by pelican-actor, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
porshe 911

Новый флагманский 911:

Porsche намекнула на возвращение GT2 RS, самой мощной версии 911, в своем последнем финансовом отчете. GT2 RS известен своей производительностью и динамикой, и его возвращение, вероятно, укрепит позиции 911 как ведущего спортивного автомобиля.

Модель Heritage Design:

В рамках стратегии Heritage Design Strategy, Porsche планирует выпустить третью из четырех специальных моделей, вдохновленных прошлым. Эта модель будет основываться на 992 поколении 911 и черпать вдохновение из дизайна 1970-х годов, предлагая сочетание современного исполнения с ретро-элементами.

Обновления линейки 2025 года:

В 2025 году 911 получит обновления дизайна, улучшенную аэродинамику, новые цветовые варианты и обновленный интерьер. Также ожидаются улучшенные силовые агрегаты, включая обновленную версию 3,0-литрового твин-турбо оппозитного двигателя для моделей Carrera.

Уточнения

Porsche AG (немецкое произношение [ˈpɔʁʃə] — По́рше; полное наименование Doktor Ingenieur honoris causa Ferdinand Porsche Aktiengesellschaft) — немецкий производитель автомобилей, основанный конструктором Фердинандом Порше в 1931 году, в настоящее время — дочерняя структура Porsche Automobil Holding. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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