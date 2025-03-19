Связь без абонентской платы и сбоев — зачем в машине нужна радиостанция

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Когда-то автомобильные радиостанции были незаменимы, но с появлением мобильных телефонов их популярность снизилась. Однако сегодня всё больше водителей снова устанавливают рации в свои машины. Почему? Инспектор ГАИ объяснил, какие преимущества даёт старая, но проверенная технология.

Фото: Designed by Freepik by vwalakte, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Грузовик

Почему рации до сих пор актуальны

Для дальнобойщиков радиостанции всегда были важным инструментом — они появились задолго до сотовых телефонов и по-прежнему остаются незаменимыми. Связь с коллегами помогает в экстренных ситуациях, упрощает координацию движения и повышает безопасность.

Но и обычные водители находят рации полезными:

Оперативная информация с дороги. Водители передают данные о пробках, авариях, засадах ДПС и погодных условиях.

Водители передают данные о пробках, авариях, засадах ДПС и погодных условиях. Безопасность на трассе. Грузовики часто предупреждают об опасных манёврах и встречном транспорте.

Грузовики часто предупреждают об опасных манёврах и встречном транспорте. Надёжная связь в зонах без покрытия сотовой сети. В отличие от мобильных телефонов, рация не зависит от вышек связи.

Какую частоту используют автомобилисты

Чаще всего водители настраиваются на волну 27,135 МГц с амплитудной модуляцией. На этой частоте общаются дальнобойщики, а значит, любой автомобилист может подключиться к их разговору и получить важную информацию.

Стоит ли устанавливать рацию

Хотя смартфоны заменили многие привычные устройства, рации остаются полезным инструментом. Они обеспечивают стабильную связь, помогают водителям избегать неприятностей на дороге и могут даже спасти жизнь в экстренных ситуациях.