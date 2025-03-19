Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 грубых ошибок после купания, которые вредят здоровью кошки
Связь без абонентской платы и сбоев — зачем в машине нужна радиостанция
Бирюзовое море, горы и низкие цены: эта страна — скрытая жемчужина Адриатики
Декабристочка в розовом: Слава и Шуфутинский раскритиковали Седокову на шоу Три аккорда
Путин поставил ультиматум западному бизнесу: без привилегий и поблажек
Просмотр этих видео уменьшает боль – научное доказательство
Конденсат на трубах: простые способы избавиться от луж на полу
Алмазы раскрыли секрет Земли: что прячется глубоко под нами
В Ачинске похитили 15-летнюю школьницу: за её освобождение требуют полмиллиона рублей

Машина без этих вещей — как телефон без зарядки: что должен иметь каждый водитель

2:00
Авто

Современные технологии всё больше входят в повседневную жизнь автомобилистов. Сегодня есть множество устройств, которые помогают упростить парковку, следить за состоянием машины и даже спасать от штрафов. Автомеханик рассказал, какие гаджеты и аксессуары стоит иметь каждому водителю.

Водитель за рулём
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водитель за рулём

Датчики давления в шинах — безопасность без лишних проверок

Датчики давления уже есть на большинстве новых авто, но и владельцы старых моделей могут установить их без значительных затрат. Они мгновенно сообщают о спущенном колесе, избавляя от необходимости постоянно проверять давление вручную.

Парктроники и камера заднего вида — парковка без стресса

Сегодня парковочные места — редкость, а маневрировать в узких дворах и забитых стоянках становится всё сложнее. Камера заднего вида и парктроники помогут избежать неприятных столкновений и сэкономят время на парковку.

Тормозной коврик — простой, но полезный аксессуар

Этот небольшой предмет помогает точно останавливаться в нужном месте и предотвращает откатывание автомобиля. Он устойчив к воде, морозу и износу, а его противоскользящая поверхность обеспечивает плотное сцепление с колесами.

Электронный домкрат — замена колеса одним нажатием

Теперь не нужно пачкать руки или прикладывать усилия, чтобы поднять машину. Электронный домкрат с аккумулятором поднимает авто по нажатию кнопки, экономя время и силы водителя.

Антирадар — предупреждает о камерах там, где их не ждёшь

Навигационные приложения часто ошибаются в расположении камер, но антирадар точно определяет их местоположение и предупреждает водителя. Это особенно полезно на незнакомых трассах.

Современные автомобилисты могут упростить себе жизнь с помощью этих полезных устройств, которые делают вождение комфортнее и безопаснее.

Уточнения

Домкра́т — стационарный, переносной или передвижной механизм для подъёма опирающегося на него груза. Домкраты бывают реечные, винтовые, гидравлические, клиновые и пневматические.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Плесень на стенах? Вот чем её удалить раз и навсегда
Недвижимость
Плесень на стенах? Вот чем её удалить раз и навсегда Аудио 
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Новости спорта
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс Аудио 
Рисовая вода творит чудеса: раскройте секрет стеклянной кожи и сияйте!
Красота и стиль
Рисовая вода творит чудеса: раскройте секрет стеклянной кожи и сияйте! Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Сводка с фронта: ВСУ благополучно разбились о Белгородскую область, великие лидеры объединились Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Последние материалы
Как приучить щенка к туалету: простая схема, которая работает
Меньше товара за те же деньги: россиян предупредили о шринкфляции
Семенович чуть не сбивала коллег: Фриске пришлось учить звезду Блестящих сценическим движениям
Стричь или лечить? Разбираемся, что поможет избавиться от секущихся кончиков
Машина без этих вещей — как телефон без зарядки: что должен иметь каждый водитель
Этот фрукт борется с раком, укрепляет печень и заменяет сладости
Узкая тропа, крутые спуски и туман: путешествие по боливийской Дороге смерти
Не надо быть кондитером, чтобы сделать этот шоколадный шедевр
Они были как мы: коллекция из пещеры доказывает, что дети неандертальцев мечтали и играли
Забудьте о плесени в погребе: простые хитрости, которые действительно работают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.