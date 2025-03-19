Машина без этих вещей — как телефон без зарядки: что должен иметь каждый водитель

Современные технологии всё больше входят в повседневную жизнь автомобилистов. Сегодня есть множество устройств, которые помогают упростить парковку, следить за состоянием машины и даже спасать от штрафов. Автомеханик рассказал, какие гаджеты и аксессуары стоит иметь каждому водителю.
Датчики давления уже есть на большинстве новых авто, но и владельцы старых моделей могут установить их без значительных затрат. Они мгновенно сообщают о спущенном колесе, избавляя от необходимости постоянно проверять давление вручную.
Сегодня парковочные места — редкость, а маневрировать в узких дворах и забитых стоянках становится всё сложнее. Камера заднего вида и парктроники помогут избежать неприятных столкновений и сэкономят время на парковку.
Этот небольшой предмет помогает точно останавливаться в нужном месте и предотвращает откатывание автомобиля. Он устойчив к воде, морозу и износу, а его противоскользящая поверхность обеспечивает плотное сцепление с колесами.
Теперь не нужно пачкать руки или прикладывать усилия, чтобы поднять машину. Электронный домкрат с аккумулятором поднимает авто по нажатию кнопки, экономя время и силы водителя.
Навигационные приложения часто ошибаются в расположении камер, но антирадар точно определяет их местоположение и предупреждает водителя. Это особенно полезно на незнакомых трассах.
Современные автомобилисты могут упростить себе жизнь с помощью этих полезных устройств, которые делают вождение комфортнее и безопаснее.
Домкра́т — стационарный, переносной или передвижной механизм для подъёма опирающегося на него груза. Домкраты бывают реечные, винтовые, гидравлические, клиновые и пневматические.
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