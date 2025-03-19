Машина без этих вещей — как телефон без зарядки: что должен иметь каждый водитель

2:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные технологии всё больше входят в повседневную жизнь автомобилистов. Сегодня есть множество устройств, которые помогают упростить парковку, следить за состоянием машины и даже спасать от штрафов. Автомеханик рассказал, какие гаджеты и аксессуары стоит иметь каждому водителю.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Водитель за рулём

Датчики давления в шинах — безопасность без лишних проверок

Датчики давления уже есть на большинстве новых авто, но и владельцы старых моделей могут установить их без значительных затрат. Они мгновенно сообщают о спущенном колесе, избавляя от необходимости постоянно проверять давление вручную.

Парктроники и камера заднего вида — парковка без стресса

Сегодня парковочные места — редкость, а маневрировать в узких дворах и забитых стоянках становится всё сложнее. Камера заднего вида и парктроники помогут избежать неприятных столкновений и сэкономят время на парковку.

Тормозной коврик — простой, но полезный аксессуар

Этот небольшой предмет помогает точно останавливаться в нужном месте и предотвращает откатывание автомобиля. Он устойчив к воде, морозу и износу, а его противоскользящая поверхность обеспечивает плотное сцепление с колесами.

Электронный домкрат — замена колеса одним нажатием

Теперь не нужно пачкать руки или прикладывать усилия, чтобы поднять машину. Электронный домкрат с аккумулятором поднимает авто по нажатию кнопки, экономя время и силы водителя.

Антирадар — предупреждает о камерах там, где их не ждёшь

Навигационные приложения часто ошибаются в расположении камер, но антирадар точно определяет их местоположение и предупреждает водителя. Это особенно полезно на незнакомых трассах.

Современные автомобилисты могут упростить себе жизнь с помощью этих полезных устройств, которые делают вождение комфортнее и безопаснее.

Уточнения

Домкра́т — стационарный, переносной или передвижной механизм для подъёма опирающегося на него груза. Домкраты бывают реечные, винтовые, гидравлические, клиновые и пневматические.



