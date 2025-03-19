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Рекордные просрочки по автокредитам в США: сигнал ли это нового кризиса

1:37
Авто

В последние месяцы в США наблюдается тревожная тенденция: всё больше американцев сталкиваются с трудностями при выплате автокредитов. По данным Fitch Ratings, на январь 2025 года 6,6% заёмщиков с субстандартным кредитным рейтингом имели просрочку по автокредитам свыше 60 дней, что является самым высоким показателем за последние десятилетия.

Человек делает расчёты на калькуляторе
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек делает расчёты на калькуляторе

Основные причины роста просрочек:

  • Увеличение стоимости автомобилей: Рост цен на новые и подержанные автомобили приводит к увеличению сумм кредитов, что усложняет их погашение.

  • Повышение процентных ставок: Рост ставок по кредитам увеличивает ежемесячные платежи, создавая дополнительную финансовую нагрузку на заёмщиков.

  • Экономические трудности: Инфляция и другие экономические факторы снижают покупательную способность, что затрудняет своевременное погашение долгов.

Кроме того, общий долг американских домохозяйств достиг $18,04 трлн в четвёртом квартале 2024 года, что является историческим максимумом. Из этой суммы задолженность по автокредитам составила $1,66 трлн, увеличившись на $11 млрд по сравнению с предыдущим кварталом.

Эксперты выражают обеспокоенность, что продолжающийся рост просрочек по автокредитам может негативно сказаться на финансовой стабильности многих американских семей и экономики в целом.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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