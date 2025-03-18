Три в мире, один в Сибири: Range Rover Sport SV Park City Edition — суперкар среди внедорожников

Range Rover анонсировал ультраредкую версию Range Rover Sport SV Park City Edition - роскошный внедорожник, созданный специально для любителей зимнего отдыха. Всего три автомобиля этой эксклюзивной серии будут доступны для покупки, предлагая сочетание премиального дизайна, мощного двигателя и уникального оснащения.

Фото: commons.wikimedia.org by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Автомобиль

Ключевые особенности

Экстерьер

Окраска Lyra White Gloss с контрастной крышей

с контрастной крышей Уникальные эмблемы в белом цвете с черным хромом

23-дюймовые диски Satin Carbon Fiber

Синие тормозные суппорты SV Blue Nebula Carbon Ceramic, повышающие эффективность торможения

Интерьер

Комбинация кожи Light Cloud и Ebony

Задние панели сидений из углеродного волокна SV Satin Twill

Персонализированные пороги с надписью "Park City Edition 1 of 3"

Индивидуальные держатели для напитков и специальные элементы отделки

Производительность

Двигатель V8 4.4 Twin-Turbo MHEV

Мощность 626 л. с.

Разгон 0-100 км/ч за 3,6 секунды

Максимальная скорость 290 км/ч

Эксклюзивные аксессуары

Персонализированные лыжи Range Rover-Hinterland (2 пары)

Range Rover-Hinterland (2 пары) Индивидуальная подгонка лыжного оборудования

Фирменные поперечные рейлинги и крепление для лыж на крыше

Где был представлен этот автомобиль

Range Rover Sport SV Park City Edition был официально представлен на Range Rover House в Парк-Сити (Юта, США) - специальном мероприятии для ценителей роскошного зимнего отдыха. Здесь гости могли насладиться эксклюзивными гастрономическими ужинами, велнес-программами и видами на горнолыжные курорты Парк-Сити.

"Мы создали этот автомобиль для тех, кто ценит премиальный стиль и спортивные возможности на снегу", — отметили в компании Land Rover.

Уточнения

Land Rover Range — полноразмерный внедорожник премиум-класса, выпускаемый компанией Land Rover.

