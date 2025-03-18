Три в мире, один в Сибири: Range Rover Sport SV Park City Edition — суперкар среди внедорожников

Range Rover анонсировал ультраредкую версию Range Rover Sport SV Park City Edition - роскошный внедорожник, созданный специально для любителей зимнего отдыха. Всего три автомобиля этой эксклюзивной серии будут доступны для покупки, предлагая сочетание премиального дизайна, мощного двигателя и уникального оснащения.
Фото: commons.wikimedia.org by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Задние панели сидений из углеродного волокна SV Satin Twill
Персонализированные пороги с надписью "Park City Edition 1 of 3"
Индивидуальные держатели для напитков и специальные элементы отделки
Производительность
Двигатель V8 4.4 Twin-Turbo MHEV
Мощность 626 л. с.
Разгон 0-100 км/ч за 3,6 секунды
Максимальная скорость 290 км/ч
Эксклюзивные аксессуары
Персонализированные лыжи Range Rover-Hinterland (2 пары)
Индивидуальная подгонка лыжного оборудования
Фирменные поперечные рейлинги и крепление для лыж на крыше
Где был представлен этот автомобиль
Range Rover Sport SV Park City Edition был официально представлен на Range Rover House в Парк-Сити (Юта, США) - специальном мероприятии для ценителей роскошного зимнего отдыха. Здесь гости могли насладиться эксклюзивными гастрономическими ужинами, велнес-программами и видами на горнолыжные курорты Парк-Сити.
"Мы создали этот автомобиль для тех, кто ценит премиальный стиль и спортивные возможности на снегу", — отметили в компании Land Rover.
Уточнения
Land Rover Range — полноразмерный внедорожник премиум-класса, выпускаемый компанией Land Rover.