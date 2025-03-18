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Три в мире, один в Сибири: Range Rover Sport SV Park City Edition — суперкар среди внедорожников

Авто

Range Rover анонсировал ультраредкую версию Range Rover Sport SV Park City Edition - роскошный внедорожник, созданный специально для любителей зимнего отдыха. Всего три автомобиля этой эксклюзивной серии будут доступны для покупки, предлагая сочетание премиального дизайна, мощного двигателя и уникального оснащения.

Автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Land Rover MENA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Автомобиль

Ключевые особенности

Экстерьер

  • Окраска Lyra White Gloss с контрастной крышей
  • Уникальные эмблемы в белом цвете с черным хромом
  • 23-дюймовые диски Satin Carbon Fiber
  • Синие тормозные суппорты SV Blue Nebula Carbon Ceramic, повышающие эффективность торможения

Интерьер

  • Комбинация кожи Light Cloud и Ebony
  • Задние панели сидений из углеродного волокна SV Satin Twill
  • Персонализированные пороги с надписью "Park City Edition 1 of 3"
  • Индивидуальные держатели для напитков и специальные элементы отделки

Производительность

  • Двигатель V8 4.4 Twin-Turbo MHEV
  • Мощность 626 л. с.
  • Разгон 0-100 км/ч за 3,6 секунды
  • Максимальная скорость 290 км/ч

Эксклюзивные аксессуары

  • Персонализированные лыжи Range Rover-Hinterland (2 пары)
  • Индивидуальная подгонка лыжного оборудования
  • Фирменные поперечные рейлинги и крепление для лыж на крыше

Где был представлен этот автомобиль

Range Rover Sport SV Park City Edition был официально представлен на Range Rover House в Парк-Сити (Юта, США) - специальном мероприятии для ценителей роскошного зимнего отдыха. Здесь гости могли насладиться эксклюзивными гастрономическими ужинами, велнес-программами и видами на горнолыжные курорты Парк-Сити.

"Мы создали этот автомобиль для тех, кто ценит премиальный стиль и спортивные возможности на снегу", — отметили в компании Land Rover.

Уточнения

Land Rover Range полноразмерный внедорожник премиум-класса, выпускаемый компанией Land Rover.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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