Запрет на тротуарах, новые штрафы и неожиданный компромисс для самокатчиков

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

В России вновь разгораются споры вокруг электросамокатов. В Госдуме предложили полностью запретить их передвижение по тротуарам, а автоэксперт Максим Егоров в интервью РИАМО заявил, что такое решение требует доработки. По его мнению, нельзя ставить в один ряд маломощные и скоростные самокаты — для них нужны разные правила.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек на электросамокате

Как можно регулировать электросамокаты

Егоров предложил следующий подход:

Маломощные самокаты (например, прокатные) можно регулировать по принципу велосипедов, сохранив для них возможность передвижения по тротуарам.

(например, прокатные) можно регулировать по принципу велосипедов, сохранив для них возможность передвижения по тротуарам. Скоростные устройства следует приравнять к мопедам и заставить передвигаться по проезжей части.

По мнению эксперта, электросамокаты давно стали не просто развлечением, а полноценным транспортом, особенно в городах. Полный запрет на их использование на тротуарах может вызвать недовольство пользователей и создать сложности в контроле за его выполнением.

Как Госдума хочет изменить правила

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в парламенте рассматривают возможность не только запрета электросамокатов на тротуарах, но и создания отдельных дорожек для них. Один из вариантов — перенести их движение на велодорожки, чтобы снизить риски для пешеходов.

Вопрос пока остаётся открытым: будет ли введён запрет, и если да, как за ним будут следить?

Уточнения

Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.



