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Запрет на тротуарах, новые штрафы и неожиданный компромисс для самокатчиков

1:28
Авто

В России вновь разгораются споры вокруг электросамокатов. В Госдуме предложили полностью запретить их передвижение по тротуарам, а автоэксперт Максим Егоров в интервью РИАМО заявил, что такое решение требует доработки. По его мнению, нельзя ставить в один ряд маломощные и скоростные самокаты — для них нужны разные правила.

Человек на электросамокате
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек на электросамокате

Как можно регулировать электросамокаты

Егоров предложил следующий подход:

  • Маломощные самокаты (например, прокатные) можно регулировать по принципу велосипедов, сохранив для них возможность передвижения по тротуарам.
  • Скоростные устройства следует приравнять к мопедам и заставить передвигаться по проезжей части.

По мнению эксперта, электросамокаты давно стали не просто развлечением, а полноценным транспортом, особенно в городах. Полный запрет на их использование на тротуарах может вызвать недовольство пользователей и создать сложности в контроле за его выполнением.

Как Госдума хочет изменить правила

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в парламенте рассматривают возможность не только запрета электросамокатов на тротуарах, но и создания отдельных дорожек для них. Один из вариантов — перенести их движение на велодорожки, чтобы снизить риски для пешеходов.

Вопрос пока остаётся открытым: будет ли введён запрет, и если да, как за ним будут следить?

Уточнения

Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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