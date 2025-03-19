Запрет на тротуарах, новые штрафы и неожиданный компромисс для самокатчиков

В России вновь разгораются споры вокруг электросамокатов. В Госдуме предложили полностью запретить их передвижение по тротуарам, а автоэксперт Максим Егоров в интервью РИАМО заявил, что такое решение требует доработки. По его мнению, нельзя ставить в один ряд маломощные и скоростные самокаты — для них нужны разные правила.
По мнению эксперта, электросамокаты давно стали не просто развлечением, а полноценным транспортом, особенно в городах. Полный запрет на их использование на тротуарах может вызвать недовольство пользователей и создать сложности в контроле за его выполнением.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в парламенте рассматривают возможность не только запрета электросамокатов на тротуарах, но и создания отдельных дорожек для них. Один из вариантов — перенести их движение на велодорожки, чтобы снизить риски для пешеходов.
Вопрос пока остаётся открытым: будет ли введён запрет, и если да, как за ним будут следить?
Эле́ктросамока́т — самокат с электродвигателем, средство индивидуальной мобильности.
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