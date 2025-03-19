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Колёса дороже, чем кажется — за что теперь придётся доплачивать

1:49
Авто

Стоимость сезонного шиномонтажа в России увеличилась на 15%, и главной причиной стало повышение зарплат сотрудников СТО. Об этом изданию "Газета.Ru" рассказал директор по сервису и запчастям автомобильной группы "Авилон" Алексей Шпикалов.

шиномонтаж
Фото: Freepik by senivpetro is licensed under Рublic domain
шиномонтаж

Почему выросли цены на шиномонтаж

По словам Шпикалова, удорожание связано в первую очередь с ростом затрат на оплату труда специалистов. Спрос на услуги шиномонтажа стабильно высокий, а квалифицированные сотрудники ценятся всё больше, что и отражается на конечной стоимости для автовладельцев.

Сезон смены резины начался раньше

В этом году многие автомобилисты поспешили поменять зимнюю резину на летнюю раньше обычного. Причина — аномально тёплая погода в ряде регионов. Хотя по закону смена покрышек разрешена с 1 марта, водителям советуют ориентироваться на среднесуточную температуру: если она выше +5°C, то зимняя резина становится менее эффективной.

Штраф за несезонные шины — что нужно знать

С сентября 2023 года в России вступило в силу новое правило: за использование резины не по сезону водителю может грозить штраф в 500 рублей. Это касается как зимних покрышек летом, так и летних зимой.

Что делать водителям

  • Записываться на шиномонтаж заранее, чтобы избежать ажиотажа и завышенных цен.
  • Ориентироваться на температуру, а не только на календарные сроки.
  • Проверять состояние резины перед установкой — изношенные шины могут стать причиной штрафа и аварий.

Рост цен на шиномонтаж — неприятная новость, но безопасность на дороге всегда важнее экономии.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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