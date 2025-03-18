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Цены на гибриды и электромобили бьют рекорды: что происходит на рынке Европы

Авто

В феврале 2025 года европейский рынок автомобилей с альтернативными видами топлива (AFV) продемонстрировал устойчивый рост. Согласно данным Dealer Auction's EV Performance Review, средняя цена продажи AFV увеличилась почти на 5%, достигнув £17,766 — это самый высокий показатель с января 2024 года.

Toyota Yaris Cross XLS Hybrid
Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Toyota Yaris Cross XLS Hybrid

Основные показатели:

  • Возраст и пробег: Средний возраст AFV снизился с 4,4 до 4,2 лет, а средний пробег уменьшился с 36,129 до 33,980 миль, что свидетельствует о поступлении на рынок более новых и менее изношенных автомобилей.

  • Модели-лидеры: Гибридный Hyundai Tucson вновь стал лидером продаж, удвоив объемы по сравнению с январем. Он также занял третье место по средней розничной марже (£3,378) и впервые вошел в топ-10 по показателю CAP (110,4%). Гибридные модели Toyota Yaris, Prius и Auris заняли первые три места по показателю CAP, с результатами 112,7%, 112,7% и 112,0% соответственно.

Несмотря на небольшое снижение показателей ставок и розничной маржи (на 2% каждый) по сравнению с предыдущим месяцем, они остаются стабильными: 5,068 и £2,945 соответственно, что превышает средние показатели 2024 года.

Интересно, что в топ-10 вошел только один электромобиль — Peugeot E-208, что делает его моделью, за которой стоит следить в будущем. Кроме того, гибридный Lexus NX обеспечил наибольшую среднюю валовую маржу (£3,612) и вошел в топ-10 как по продажам, так и по показателю CAP.

В феврале 2025 года массовые модели доминировали в рейтингах, занимая 90% позиций в топ-10 по показателю CAP, 90% в топ-10 по средней валовой марже и 80% в топ-10 по продажам, что указывает на растущий интерес к доступным AFV среди потребителей.

По словам директора по рынку Dealer Auction Киран ТиБуна, февраль был успешным месяцем для рынка подержанных AFV, и будет интересно наблюдать, сохранится ли эта тенденция в ближайшие месяцы. Он отметил, что многие дилеры активно продвигают новые электромобили в связи с изменением ставок VED с апреля, что может привести к появлению на рынке более молодых и малопробежных EV или гибридов, поскольку водители стремятся обновить свои автомобили до наступления нового налогового периода.

Уточнения

Гибри́дный автомоби́ль (гибрид) — автомобиль, использующий для привода ведущих колёс более одного источника энергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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