Секрет автолюбителей: что реально помогает сохранить машину в идеальном состоянии

Автомобиль — это не только средство передвижения, но и дорогостоящее имущество, которое нуждается в защите от внешних факторов. От угона, коррозии, выцветания краски и механических повреждений его могут спасти специальные аксессуары и дополнительные устройства. Директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова поделилась полезными советами, как продлить срок службы автомобиля.
Фото: Own work by Acabashi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citroën C3
Как защитить авто от угона
Противоугонные системы бывают разными, но лучше использовать комплексный подход.
Чтобы затруднить задачу злоумышленникам, стоит установить:
Механические блокираторы руля, педалей и КПП — их сложно взломать.
Электронные системы безопасности — сигнализация, иммобилайзер и GPS-трекер помогут отследить машину в случае угона.
Секретки на колеса — не позволят злоумышленникам быстро снять диски.
Защита двигателя и ходовой части
Чтобы избежать неожиданных поломок, стоит позаботиться о следующих элементах:
Сетка в бампере предотвратит попадание камней и насекомых в радиатор.
Картерная защита убережёт двигатель и коробку передач от повреждений.
Дополнительные фильтры продлят срок службы топливной и масляной системы.
Как предотвратить коррозию кузова
Ржавчина — одна из главных проблем автомобиля, особенно в регионах с высокой влажностью.
Продлить жизнь кузова помогут:
Антикоррозийная обработка скрытых полостей.
Оцинкованные элементы кузова для предотвращения коррозии.
Жидкие подкрылки для защиты арок от грязи и реагентов.
Защита лакокрасочного покрытия
Со временем автомобиль теряет блеск, а краска выгорает под солнцем.
Предотвратить это помогут:
Керамическое покрытие — создаёт защитную плёнку от ультрафиолета и грязи.
Автомобильный воск придаёт блеск и делает поверхность водоотталкивающей.
Тенты и чехлы защищают кузов от погодных условий во время стоянки.
Как избежать царапин и сколов
Чтобы сохранить внешний вид машины без сколов и потертостей, стоит задуматься о:
Бронированной плёнке на кузове — защита от гравия и веток.
Дефлекторах капота и дверей — предотвращают попадание грязи и мелких камней.
Накладках на дверные ручки — защищают от царапин ногтями и ключами.
Уход за салоном и его чистота
Чистый и ухоженный салон — это не только эстетика, но и комфорт в поездках.
Полезные аксессуары:
Резиновые коврики не дадут влаге и грязи проникнуть в салон.
Защитные чехлы на сиденья продлят их срок службы.
Накладки на пороги предотвратят истирание и загрязнение.
Гаджеты, повышающие безопасность
Некоторые устройства могут не только облегчить управление автомобилем, но и минимизировать последствия ДТП:
Видеорегистратор зафиксирует дорожную обстановку в случае аварии.
Парктроники и камеры заднего вида помогут при парковке.
Дополнительные светодиодные фары улучшат видимость ночью.
Забота об автомобиле — это не только комфорт, но и безопасность. Используя доступные аксессуары и оборудование, можно продлить срок службы машины, избежать лишних затрат и сохранить её в отличном состоянии.
Уточнения
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) — это композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и, образующие после высыхания и отвердения, плёнку, имеющую прочное сцепление с основанием.