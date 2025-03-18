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Новый рекорд Соляриса: сколько автомобилей сошло с конвейера

1:29
Авто

За первый год работы петербургский "Автозавод АГР" произвёл более 26 000 автомобилей "Солярис". В производственных процессах задействовано 245 роботов, а линейка бренда по-прежнему включает четыре модели.

Solaris
Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Solaris

Как развивается производство "Солярис"

  • Акцент на локализацию - завод постепенно отказывается от внешних поставщиков, внедряя собственные технические решения.
  • Автоматизация - более 200 роботов задействованы в сборке, что повышает точность и скорость производства.
  • Новые бизнес-процессы - запущены изменения, которые улучшили эффективность и уровень автономности предприятия.

"Мы внедрили собственные инженерные разработки, что позволило нам снизить зависимость от поставщиков и повысить эффективность производства", — заявили в компании.

Как развивается дилерская сеть

За год сеть дилеров "Солярис" увеличилась до 90 автоцентров.

  1. Центральный ФО - 28%
  2. Приволжский ФО - 19%
  3. Южный ФО - 16%

При этом 80% салонов соответствуют единым стандартам визуальной идентификации.

Что дальше

  • Расширение локализации - больше деталей и узлов будут производиться в России.
  • Автоматизация - на заводе продолжат внедрение роботизированных решений.
  • Рост дилерской сети - больше салонов, больше доступности автомобилей для покупателей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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