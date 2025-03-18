Новый рекорд Соляриса: сколько автомобилей сошло с конвейера

За первый год работы петербургский "Автозавод АГР" произвёл более 26 000 автомобилей "Солярис". В производственных процессах задействовано 245 роботов, а линейка бренда по-прежнему включает четыре модели.
Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Solaris
Как развивается производство "Солярис"
Акцент на локализацию - завод постепенно отказывается от внешних поставщиков, внедряя собственные технические решения.
Автоматизация - более 200 роботов задействованы в сборке, что повышает точность и скорость производства.
Новые бизнес-процессы - запущены изменения, которые улучшили эффективность и уровень автономности предприятия.
"Мы внедрили собственные инженерные разработки, что позволило нам снизить зависимость от поставщиков и повысить эффективность производства", — заявили в компании.
Как развивается дилерская сеть
За год сеть дилеров "Солярис" увеличилась до 90 автоцентров.
Центральный ФО - 28%
Приволжский ФО - 19%
Южный ФО - 16%
При этом 80% салонов соответствуют единым стандартам визуальной идентификации.
Что дальше
Расширение локализации - больше деталей и узлов будут производиться в России.
Автоматизация - на заводе продолжат внедрение роботизированных решений.
Рост дилерской сети - больше салонов, больше доступности автомобилей для покупателей.
Уточнения
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.