Новый рекорд Соляриса: сколько автомобилей сошло с конвейера

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

За первый год работы петербургский "Автозавод АГР" произвёл более 26 000 автомобилей "Солярис". В производственных процессах задействовано 245 роботов, а линейка бренда по-прежнему включает четыре модели.

Фото: Wikipedia by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Solaris

Как развивается производство "Солярис"

Акцент на локализацию - завод постепенно отказывается от внешних поставщиков, внедряя собственные технические решения.

- завод постепенно отказывается от внешних поставщиков, внедряя собственные технические решения. Автоматизация - более 200 роботов задействованы в сборке, что повышает точность и скорость производства.

- более задействованы в сборке, что повышает точность и скорость производства. Новые бизнес-процессы - запущены изменения, которые улучшили эффективность и уровень автономности предприятия.

"Мы внедрили собственные инженерные разработки, что позволило нам снизить зависимость от поставщиков и повысить эффективность производства", — заявили в компании.

Как развивается дилерская сеть

За год сеть дилеров "Солярис" увеличилась до 90 автоцентров.

Центральный ФО - 28% Приволжский ФО - 19% Южный ФО - 16%

При этом 80% салонов соответствуют единым стандартам визуальной идентификации.

Что дальше

Расширение локализации - больше деталей и узлов будут производиться в России.

- больше деталей и узлов будут производиться в России. Автоматизация - на заводе продолжат внедрение роботизированных решений.

- на заводе продолжат внедрение роботизированных решений. Рост дилерской сети - больше салонов, больше доступности автомобилей для покупателей.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

