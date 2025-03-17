Ваш ОСАГО скоро будет только в смартфоне? Бумажки уходят в прошлое

По итогам января-февраля 2025 года в России было продано 4,6 миллиона полисов е-ОСАГО, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), доля электронных полисов теперь составляет 70% от общего объёма продаж.
Наибольшее количество электронных полисов было оформлено в 10 регионах-лидерах, на которые пришлось 41,5% всех продаж:
Таким образом, каждый десятый электронный полис в России оформляется в Москве.
"С 1 января 2025 года в России полноценно действует электронное урегулирование убытков по ОСАГО. Теперь страхователи могут обращаться за выплатами удалённо", — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.
С высокой вероятностью доля е-ОСАГО продолжит расти, а бумажные полисы постепенно исчезнут. Это соответствует общему тренду цифровизации финансовых услуг в России.
Однако, несмотря на удобство, остаются вопросы к безопасности и возможным техническим сбоям при оформлении электронных документов.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности.
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