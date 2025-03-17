Ваш ОСАГО скоро будет только в смартфоне? Бумажки уходят в прошлое

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2:29
Авто

По итогам января-февраля 2025 года в России было продано 4,6 миллиона полисов е-ОСАГО, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), доля электронных полисов теперь составляет 70% от общего объёма продаж.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Где е-ОСАГО наиболее популярно

Наибольшее количество электронных полисов было оформлено в 10 регионах-лидерах, на которые пришлось 41,5% всех продаж:

  • Москва - 478 тысяч (10,3%)
  • Московская область - 283 тысячи (6,1%)
  • Краснодарский край - 231 тысяча (5%)
  • Санкт-Петербург - 187 тысяч (4%)
  • Свердловская область - 151 тысяча (3,3%)
  • Татарстан - 130 тысяч (2,8%)
  • Челябинская область - 126 тысяч (2,7%)
  • Ростовская область - 126 тысяч (2,7%)
  • Башкирия - 112 тысяч (2,4%)
  • Самарская область - 103 тысячи (2,2%)

Таким образом, каждый десятый электронный полис в России оформляется в Москве.

Почему е-ОСАГО стало таким популярным

  • Удобство - полис можно оформить онлайн за несколько минут.
  • Снижение бюрократии - не нужно посещать офис страховой компании.
  • Электронное урегулирование убытков - с 1 января 2025 года страхователи могут подавать заявление на возмещение дистанционно через сайт или мобильное приложение.

"С 1 января 2025 года в России полноценно действует электронное урегулирование убытков по ОСАГО. Теперь страхователи могут обращаться за выплатами удалённо", — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

С высокой вероятностью доля е-ОСАГО продолжит расти, а бумажные полисы постепенно исчезнут. Это соответствует общему тренду цифровизации финансовых услуг в России.

Однако, несмотря на удобство, остаются вопросы к безопасности и возможным техническим сбоям при оформлении электронных документов.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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