Ваш ОСАГО скоро будет только в смартфоне? Бумажки уходят в прошлое

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По итогам января-февраля 2025 года в России было продано 4,6 миллиона полисов е-ОСАГО, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), доля электронных полисов теперь составляет 70% от общего объёма продаж.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain осаго

Где е-ОСАГО наиболее популярно

Наибольшее количество электронных полисов было оформлено в 10 регионах-лидерах, на которые пришлось 41,5% всех продаж:

Москва - 478 тысяч (10,3%)

- (10,3%) Московская область - 283 тысячи (6,1%)

- (6,1%) Краснодарский край - 231 тысяча (5%)

- (5%) Санкт-Петербург - 187 тысяч (4%)

- (4%) Свердловская область - 151 тысяча (3,3%)

- (3,3%) Татарстан - 130 тысяч (2,8%)

- (2,8%) Челябинская область - 126 тысяч (2,7%)

- (2,7%) Ростовская область - 126 тысяч (2,7%)

- (2,7%) Башкирия - 112 тысяч (2,4%)

- (2,4%) Самарская область - 103 тысячи (2,2%)

Таким образом, каждый десятый электронный полис в России оформляется в Москве.

Почему е-ОСАГО стало таким популярным

Удобство - полис можно оформить онлайн за несколько минут.

- полис можно оформить онлайн за несколько минут. Снижение бюрократии - не нужно посещать офис страховой компании.

- не нужно посещать офис страховой компании. Электронное урегулирование убытков - с 1 января 2025 года страхователи могут подавать заявление на возмещение дистанционно через сайт или мобильное приложение.

"С 1 января 2025 года в России полноценно действует электронное урегулирование убытков по ОСАГО. Теперь страхователи могут обращаться за выплатами удалённо", — отметил президент РСА Евгений Уфимцев.

С высокой вероятностью доля е-ОСАГО продолжит расти, а бумажные полисы постепенно исчезнут. Это соответствует общему тренду цифровизации финансовых услуг в России.

Однако, несмотря на удобство, остаются вопросы к безопасности и возможным техническим сбоям при оформлении электронных документов.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности.

