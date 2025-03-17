Авторынок в кризисе: РОАД предупреждает о закрытии сотен компаний

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) направила официальное обращение в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ и Минпромторг, в котором попросила принять меры поддержки для автомобильного ритейла.
Как отмечает президент РОАД Алексей Подщеколдин, ситуация на рынке сложная: продажи легковых автомобилей в феврале сократились на 25%, а грузовых — на 50%. Если эта тенденция сохранится, последствия могут быть критическими не только для авторынка, но и для экономики в целом.
Ассоциация предлагает государству:
"Ассоциация РОАД обращается с просьбой поддержать отрасль авторитейла, имеющую неоценимое значение для ВВП страны, бюджета России и сохранения 150 тысяч рабочих мест", — говорится в сообщении.
Принятые меры должны помочь не только дилерским центрам, но и автозаводам, производителям комплектующих и другим участникам автомобильного рынка.
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