Авторынок в кризисе: РОАД предупреждает о закрытии сотен компаний

Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) направила официальное обращение в Администрацию Президента РФ, Правительство РФ и Минпромторг, в котором попросила принять меры поддержки для автомобильного ритейла.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Как отмечает президент РОАД Алексей Подщеколдин, ситуация на рынке сложная: продажи легковых автомобилей в феврале сократились на 25%, а грузовых — на 50%. Если эта тенденция сохранится, последствия могут быть критическими не только для авторынка, но и для экономики в целом.

Почему автодилеры бьют тревогу

Автомобильный рынок — важная часть экономики

В 2024 году его объем составил 22,4 трлн рублей , что соответствует 11% ВВП России.

В 2024 году его объем составил , что соответствует России. Грозит закрытие сотен предприятий

Продолжение кризиса может привести к тому, что до 30% дилерских центров окажутся в убытке , а это означает 150 тысяч потерянных рабочих мест .

Продолжение кризиса может привести к тому, что , а это означает . Снижение инвестиций и налоговых поступлений

Автоотрасль привлекает 2,4 трлн рублей инвестиций, но дальнейшее падение продаж способно привести к сокращению ВВП на 5 трлн рублей и недополучению 1 трлн рублей налогов .

Автоотрасль привлекает инвестиций, но дальнейшее падение продаж способно привести к сокращению ВВП на и недополучению . Локализация автокомпонентов под вопросом

Если рынок сузится до 1-1,2 млн автомобилей в год, это поставит под угрозу реализацию программ локализации автозапчастей и производство машин в России.

Какие меры поддержки предлагает РОАД

Ассоциация предлагает государству:

Включить авторитейл и покупателей автомобилей в льготные кредитные программы

— ставка не выше 10% годовых позволит поддержать спрос и оживить рынок.

— ставка не выше позволит поддержать спрос и оживить рынок. Разработать комплексные нормативные меры для стабилизации ситуации.

для стабилизации ситуации. Организовать встречу представителей дилерского сообщества с властями и Центробанком для выработки антикризисных решений.

"Ассоциация РОАД обращается с просьбой поддержать отрасль авторитейла, имеющую неоценимое значение для ВВП страны, бюджета России и сохранения 150 тысяч рабочих мест", — говорится в сообщении.

Принятые меры должны помочь не только дилерским центрам, но и автозаводам, производителям комплектующих и другим участникам автомобильного рынка.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.

