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ТОП-5 мотоциклов СССР, которые было легко починить в поле

2:11
Авто

В Советском Союзе мотоцикл был не просто транспортом — это был рабочий инструмент, особенно в селе.

Мотоцикл Минск во Владивостоке ф1
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотоцикл Минск во Владивостоке ф1

И чем проще была его починка прямо на дороге или в поле, тем ценнее он считался. Вот пятёрка самых ремонтопригодных мотоциклов СССР, которые легко разбирались буквально под деревом с минимальным набором ключей.

1. Минск ММВЗ-3.111/М-106

Легенда среди "неубиваемых" мотоциклов. Простая конструкция, минимум электроники, лёгкий доступ к двигателю.

Замена поршня или переборка карбюратора — дело 30 минут. Отлично подходил для деревни и бездорожья.

2. ИЖ-Планета 3

Один из самых простых одноцилиндровых мотоциклов. Карбюратор, зажигание, проводка — всё легко ремонтировалось в полевых условиях.

Даже переборка двигателя не требовала редкого инструмента.

3. Урал М-67/М-63

Тяжёлый мотоцикл с оппозитным двигателем. Несмотря на габариты, конструкция крайне понятна всем.

Починка коробки передач, регулировка клапанов или зажигания — дело привычки. Практически все детали можно было "подогнать" вручную или найти аналоги.

4. ИЖ-Юпитер &frac34

Более мощный, но всё ещё ремонтопригодный мотоцикл. Двухцилиндровый двигатель, лёгкий доступ к свечам, карбюраторам и коробке.

Даже в лесу можно было разобрать цилиндры, заменить кольца или отрегулировать зажигание.

5. ЗиД-50 "Пилот" (или мопеды типа "Верховина", "Карпаты")

Самые простые по конструкции двухколёсные машины. Всё на отвёртке и гаечном ключе.

Даже если цепь порвётся или поршень застучит — почти всё можно отремонтировать самостоятельно из подручных средств.

Эти мотоциклы отличаются простотой конструкции, доступностью запчастей и неприхотливостью, что делает их идеальными для эксплуатации в полевых условиях.

ИЖ Планета 3
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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