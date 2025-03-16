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Минпромторг предлагает новый закон: как это ударит по карману продавцов автомобилей

1:44
Авто

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) предложило законопроект, обязывающий владельцев автомобилей проходить технический осмотр перед продажей на вторичном рынке. Однако эксперты выражают сомнения в эффективности этой инициативы.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Критика инициативы:

  • Недостаточная инфраструктура: По мнению специалистов, в России отсутствует необходимая инфраструктура для проведения обязательных технических осмотров перед продажей. Существующие станции технического обслуживания не всегда оснащены современным оборудованием и не могут обслуживать все марки автомобилей, особенно европейские.

  • Отсутствие ответственности: Дилерские центры, проводящие технический осмотр, не несут ответственности за состояние автомобиля после проверки. Это может привести к ситуации, когда покупатель приобретает автомобиль с неисправностями, несмотря на пройденный осмотр.​

  • Ограничение рынка: Многие покупатели намеренно приобретают автомобили с дефектами по сниженной цене для последующего восстановления. Обязательный технический осмотр может затруднить такие сделки, ограничивая возможности покупателей и продавцов.​

Мнение эксперта:

Автомобильный эксперт Владимир Сажин считает, что данная мера важна, но в текущих условиях бессмысленна. Он отмечает, что инициатива не окажет существенного влияния на техническое состояние транспортных средств и безопасность дорожного движения. Сажин также подчеркнул, что основная цель предложения — увеличение доходов дилерских центров, а не улучшение качества автомобилей на дорогах.

Уточнения

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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