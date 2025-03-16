Китайские бренды захватывают российский авторынок: причины и прогнозы

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В 2024 году в Россию по схемам альтернативного импорта было ввезено 181 200 новых легковых автомобилей. Из них 53,5% составили машины мировых брендов, прекративших официальные поставки в 2022 году, что составляет почти 100 тысяч единиц. Лидером среди них стала японская марка Toyota с моделью Camry, на которую пришлось 6,1% от общего объёма альтернативного импорта.​

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lynk & Co

Топ-5 популярных моделей альтернативного импорта:

Toyota Camry : 6,1% от общего объёма импорта. ​

: ​ Toyota RAV4 : 5,5%.​

: 5,5%.​ BMW X5 : 3,1%.​

: 3,1%.​ Hyundai Elantra : 3%. ​

: ​ Kia Seltos: 2,4%. ​

С шестого по десятое места расположились BMW X7 (2,2%), Lexus RX (2%), Toyota Land Cruiser 300 (2%), Mazda CX-5 (2%) и Mitsubishi Outlander (1,8%).

Китайские бренды в альтернативном импорте:

Китайские автомобили составили 46,5% от общего объёма альтернативного импорта. В пятёрку лидеров вошли:​

Geely Monjaro .​

.​ Geely Coolray .​

.​ Lixiang L7 .​

.​ Lixiang L9 .​

.​ Zeekr 001.​

Рост популярности китайских гибридов:

В 2024 году в России было продано 62 800 новых легковых автомобилей с гибридными силовыми установками, что в 2,9 раза больше, чем в 2023 году. Наибольшим спросом пользовались гибриды китайского бренда Lixiang, продажи которых составили 23 200 единиц, что составляет 37% от общего объёма гибридных автомобилей. На втором месте — Voyah с 8 700 проданными гибридами (14%). Третье место занимает BMW с 7 300 проданными гибридными автомобилями (10%).​

Прогнозы на 2025 год:

По данным исследования компании "Газпромбанк автолизинг", в 2025 году на российском рынке может появиться 90 новых моделей автомобилей от 38 марок. Ожидается, что выход на рынок новых моделей улучшит показатели продаж и поможет авторитейлу достичь стабильности.​

Уточнения

Автомобильный рынок — это скопление факторов экономических отношений, благодаря которым происходит взаимодействие субъектов рынка с целью обмена готовых автомобилей на денежные средства или их эквиваленты.

