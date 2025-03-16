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Китайские бренды захватывают российский авторынок: причины и прогнозы

2:39
Авто

В 2024 году в Россию по схемам альтернативного импорта было ввезено 181 200 новых легковых автомобилей. Из них 53,5% составили машины мировых брендов, прекративших официальные поставки в 2022 году, что составляет почти 100 тысяч единиц. Лидером среди них стала японская марка Toyota с моделью Camry, на которую пришлось 6,1% от общего объёма альтернативного импорта.

Lynk & Co
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lynk & Co

Топ-5 популярных моделей альтернативного импорта:

  • Toyota Camry: 6,1% от общего объёма импорта.
  • Toyota RAV4: 5,5%.​
  • BMW X5: 3,1%.​
  • Hyundai Elantra: 3%.
  • Kia Seltos: 2,4%.

С шестого по десятое места расположились BMW X7 (2,2%), Lexus RX (2%), Toyota Land Cruiser 300 (2%), Mazda CX-5 (2%) и Mitsubishi Outlander (1,8%).

Китайские бренды в альтернативном импорте:

Китайские автомобили составили 46,5% от общего объёма альтернативного импорта. В пятёрку лидеров вошли:

  • Geely Monjaro.​
  • Geely Coolray.​
  • Lixiang L7.​
  • Lixiang L9.​
  • Zeekr 001.​

Рост популярности китайских гибридов:

В 2024 году в России было продано 62 800 новых легковых автомобилей с гибридными силовыми установками, что в 2,9 раза больше, чем в 2023 году. Наибольшим спросом пользовались гибриды китайского бренда Lixiang, продажи которых составили 23 200 единиц, что составляет 37% от общего объёма гибридных автомобилей. На втором месте — Voyah с 8 700 проданными гибридами (14%). Третье место занимает BMW с 7 300 проданными гибридными автомобилями (10%).

Прогнозы на 2025 год:

По данным исследования компании "Газпромбанк автолизинг", в 2025 году на российском рынке может появиться 90 новых моделей автомобилей от 38 марок. Ожидается, что выход на рынок новых моделей улучшит показатели продаж и поможет авторитейлу достичь стабильности.

Уточнения

Автомобильный рынок — это скопление факторов экономических отношений, благодаря которым происходит взаимодействие субъектов рынка с целью обмена готовых автомобилей на денежные средства или их эквиваленты.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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