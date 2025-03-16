Китай и США обрушили прибыль BMW: что происходит с немецким автогигантом

В 2024 году немецкий автоконцерн BMW столкнулся с существенным снижением финансовых показателей. Чистая прибыль компании уменьшилась на 36,9% по сравнению с предыдущим годом, составив 7,7 миллиарда евро. Выручка снизилась на 8,4%, достигнув 142,4 миллиарда евро.
Снижение продаж в ключевых регионах: В Китае и Германии наблюдалось уменьшение спроса на продукцию BMW.
Проблемы с поставками: Нарушения в цепочках поставок, включая проблемы с тормозными системами от поставщика Continental, привели к задержкам в поставках и дополнительным расходам.
Торговые барьеры: Введение США тарифов на сталь, алюминий и некоторые автомобили из Мексики негативно сказалось на рентабельности BMW, увеличив себестоимость продукции.
BMW ожидает, что тарифы и торговые напряжённости между США, Китаем и Европейским Союзом приведут к снижению прибыли примерно на 1 миллиард евро в 2025 году. Компания прогнозирует, что маржа прибыли автомобильного подразделения составит 5-7%, что ниже обычного целевого показателя в 8%.
BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.
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