Как безопасно заказать такси в аэропорту: советы для путешественников

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С конца следующей недели в подмосковных аэропортах вводится запрет на деятельность таксистов-"зазывал", предлагающих услуги без официальных разрешений.

Фото: Wikimedia Commons by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ такси, Яндекс Go

Причины введения запрета:

Безопасность пассажиров: Нелегальные таксисты часто не проходят предрейсовые медицинские и технические осмотры, что повышает риски для клиентов.​

Отсутствие контроля: Многие из этих водителей не имеют необходимого водительского стажа и лицензий, что делает их деятельность незаконной.​

Завышенные цены: Нелегальные перевозчики часто устанавливают тарифы выше рыночных, вводя пассажиров в заблуждение.​

Альтернативные способы заказа такси в аэропортах:

Мобильные приложения агрегаторов: Пассажиры могут вызвать такси через официальные приложения, обеспечивающие прозрачность тарифа и безопасность поездки.​

Телефонные службы такси: Заказ через проверенные службы такси по телефону.​

Официальные стойки заказа такси в аэропортах: На территории аэропортов работают стойки, где можно заказать аккредитованное такси с необходимыми разрешениями.​

Евгения Каретникова, начальник управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта Московской области, отметила, что новый запрет направлен на борьбу с незаконной деятельностью и обеспечение безопасности пассажиров.

Ранее проведённые рейды:

В 2024 году вблизи аэропортов Шереметьево и Домодедово было выявлено около 360 нелегальных перевозчиков.​

В Подмосковье с начала 2024 года было выявлено около 3 тысяч нелегальных таксистов, особенно в районах аэропортов и городских округов Котельники, Лобня, Пушкинский и Сергиево-Посадский.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

