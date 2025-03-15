Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Овощ, который может навредить вашей кошке – и это даже не лук
Аромат, который запомнится навсегда: выбираем идеальные духи для невесты
Пернатые в США под угрозой выживания: взаимосвязь, которой нельзя пренебрегать
Альпийские загадки — маршрут, который подарит позитив
Мама Тимати пожаловалась на панические атаки из-за сложности воспитания внучки Алисы
Высокие грядки, которые работают без хлопот — секрет правильного наполнения
Леопардовое гнёздышко: директор Леонтьева опроверг распространённый фейк о певце
Локомотив — Динамо: скорость, борьба и везение хозяев
Как не завести муравьёв в огороде? Растения, которые их приманивают

Как безопасно заказать такси в аэропорту: советы для путешественников

1:55
Авто

С конца следующей недели в подмосковных аэропортах вводится запрет на деятельность таксистов-"зазывал", предлагающих услуги без официальных разрешений.

такси, Яндекс Go
Фото: Wikimedia Commons by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
такси, Яндекс Go

Причины введения запрета:

  • Безопасность пассажиров: Нелегальные таксисты часто не проходят предрейсовые медицинские и технические осмотры, что повышает риски для клиентов.

  • Отсутствие контроля: Многие из этих водителей не имеют необходимого водительского стажа и лицензий, что делает их деятельность незаконной.

  • Завышенные цены: Нелегальные перевозчики часто устанавливают тарифы выше рыночных, вводя пассажиров в заблуждение.

Альтернативные способы заказа такси в аэропортах:

  • Мобильные приложения агрегаторов: Пассажиры могут вызвать такси через официальные приложения, обеспечивающие прозрачность тарифа и безопасность поездки.

  • Телефонные службы такси: Заказ через проверенные службы такси по телефону.

  • Официальные стойки заказа такси в аэропортах: На территории аэропортов работают стойки, где можно заказать аккредитованное такси с необходимыми разрешениями.

Евгения Каретникова, начальник управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта Московской области, отметила, что новый запрет направлен на борьбу с незаконной деятельностью и обеспечение безопасности пассажиров.

Ранее проведённые рейды:

  • В 2024 году вблизи аэропортов Шереметьево и Домодедово было выявлено около 360 нелегальных перевозчиков.

  • В Подмосковье с начала 2024 года было выявлено около 3 тысяч нелегальных таксистов, особенно в районах аэропортов и городских округов Котельники, Лобня, Пушкинский и Сергиево-Посадский.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну
Красота и стиль
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну Аудио 
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца
Недвижимость
Ни 30, ни 40: вот при скольких градусах нужно стирать полотенца Аудио 
Как продлить жизнь АКПП: простое правило, которое многие игнорируют
Авто
Как продлить жизнь АКПП: простое правило, которое многие игнорируют Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Последние материалы
Мама Тимати пожаловалась на панические атаки из-за сложности воспитания внучки Алисы
16 марта: такое недавнее рабство, запрет псевдонаук и референдум в Крыму
Высокие грядки, которые работают без хлопот — секрет правильного наполнения
Леопардовое гнёздышко: директор Леонтьева опроверг распространённый фейк о певце
Локомотив — Динамо: скорость, борьба и везение хозяев
Как не завести муравьёв в огороде? Растения, которые их приманивают
Как британцы сохраняют яйца свежими без холодильника
Аутентичная кука с виноградом из южных регионов Бразилии
Таинственный гедион: как молекула из жасмина делает вас привлекательнее
Как похудеть, не теряя мышц и разума: секреты правильной сушки без побочных эффектов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.