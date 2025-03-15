Как безопасно заказать такси в аэропорту: советы для путешественников

С конца следующей недели в подмосковных аэропортах вводится запрет на деятельность таксистов-"зазывал", предлагающих услуги без официальных разрешений.
Безопасность пассажиров: Нелегальные таксисты часто не проходят предрейсовые медицинские и технические осмотры, что повышает риски для клиентов.
Отсутствие контроля: Многие из этих водителей не имеют необходимого водительского стажа и лицензий, что делает их деятельность незаконной.
Завышенные цены: Нелегальные перевозчики часто устанавливают тарифы выше рыночных, вводя пассажиров в заблуждение.
Мобильные приложения агрегаторов: Пассажиры могут вызвать такси через официальные приложения, обеспечивающие прозрачность тарифа и безопасность поездки.
Телефонные службы такси: Заказ через проверенные службы такси по телефону.
Официальные стойки заказа такси в аэропортах: На территории аэропортов работают стойки, где можно заказать аккредитованное такси с необходимыми разрешениями.
Евгения Каретникова, начальник управления регионального административно-транспортного контроля Министерства транспорта Московской области, отметила, что новый запрет направлен на борьбу с незаконной деятельностью и обеспечение безопасности пассажиров.
В 2024 году вблизи аэропортов Шереметьево и Домодедово было выявлено около 360 нелегальных перевозчиков.
В Подмосковье с начала 2024 года было выявлено около 3 тысяч нелегальных таксистов, особенно в районах аэропортов и городских округов Котельники, Лобня, Пушкинский и Сергиево-Посадский.
Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?