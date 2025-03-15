Новые правила парковки в Подмосковье: где и сколько придётся платить

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С 17 марта 2025 года в Подмосковье расширяются зоны платной парковки. Теперь автомобилистам в нескольких городах региона придётся оплачивать стоянку своих транспортных средств.​

Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Автомобильная парковка

Города и улицы с новыми платными парковками:

Красногорск : улица Ленина.

: Коломна : 10 улиц, включая ул. Яна Грунта, ул. Левшина, ул. Пушкина, ул. Зайцева и другие.

: Подольск : определённые центральные улицы. ​

: ​ Химки : ключевые улицы вблизи деловых центров. ​

: ​ Долгопрудный : центральные районы города. ​

: ​ Ногинск : улицы с высокой загруженностью транспорта. ​

: ​ Мытищи : основные транспортные артерии города. ​

: ​ Одинцово : центральные улицы и прилегающие к ним районы. ​

: ​ Сергиев Посад: улицы вблизи туристических объектов. ​

Тарифы на парковку:

40 рублей в час - рядом с железнодорожными станциями и платформами. ​

​ 50 рублей в час - на городских улицах. ​

В воскресные и праздничные дни парковка будет бесплатной.

Причины введения платной парковки:

По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, решение о расширении зон платной парковки принято для борьбы с хаотичной стоянкой, особенно коммерческого и грузового транспорта, затрудняющего движение на городских улицах.

Пилотные проекты:

Ранее, с 1 ноября 2024 года, платные парковки были введены в городах Красногорск, Королёв, Реутов и Видное. Всего было организовано 27 зон на 300 машиномест.

Уточнения

Пра́вило — требование подстроиться под/ соблюдать некие условия (норма на поведение) всеми участниками какого-либо действия (игры, правописания, судебного процесса, организации, учреждения), за выполнение которого предусмотрено поощрение, за невыполнение — наказание.

