Новые правила парковки в Подмосковье: где и сколько придётся платить

С 17 марта 2025 года в Подмосковье расширяются зоны платной парковки. Теперь автомобилистам в нескольких городах региона придётся оплачивать стоянку своих транспортных средств.
В воскресные и праздничные дни парковка будет бесплатной.
По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, решение о расширении зон платной парковки принято для борьбы с хаотичной стоянкой, особенно коммерческого и грузового транспорта, затрудняющего движение на городских улицах.
Ранее, с 1 ноября 2024 года, платные парковки были введены в городах Красногорск, Королёв, Реутов и Видное. Всего было организовано 27 зон на 300 машиномест.
Пра́вило — требование подстроиться под/ соблюдать некие условия (норма на поведение) всеми участниками какого-либо действия (игры, правописания, судебного процесса, организации, учреждения), за выполнение которого предусмотрено поощрение, за невыполнение — наказание.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?