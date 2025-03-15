Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простое решение для борьбы с пищевыми отходами: стоит ли отменить даты годности для некоторых продуктов
Не просто прихоть: чего вам не хватает, если хочется сладкого
Пятилитровые бутылки на даче: как превратить мусор в удобные вещи
Эти ошибки удешевляют кухню — как избежать колхозного ремонта
Секрет урожайных помидоров в теплице — какие сорта выбирают профессионалы
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре
Женщины в зоне риска: что скрывает белое вино?
100 миллионов просмотров в день: Катя Лель сказала всё, что думает о своих недоброжелателях
Сочный шашлык как в ресторане: эти маринады используют профессиональные повара

Новые правила парковки в Подмосковье: где и сколько придётся платить

1:46
Авто

С 17 марта 2025 года в Подмосковье расширяются зоны платной парковки. Теперь автомобилистам в нескольких городах региона придётся оплачивать стоянку своих транспортных средств.

Автомобильная парковка
Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Автомобильная парковка

Города и улицы с новыми платными парковками:

  • Красногорск: улица Ленина.
  • Коломна: 10 улиц, включая ул. Яна Грунта, ул. Левшина, ул. Пушкина, ул. Зайцева и другие.
  • Подольск: определённые центральные улицы.
  • Химки: ключевые улицы вблизи деловых центров.
  • Долгопрудный: центральные районы города.
  • Ногинск: улицы с высокой загруженностью транспорта.
  • Мытищи: основные транспортные артерии города.
  • Одинцово: центральные улицы и прилегающие к ним районы.
  • Сергиев Посад: улицы вблизи туристических объектов.

Тарифы на парковку:

  • 40 рублей в час - рядом с железнодорожными станциями и платформами.
  • 50 рублей в час - на городских улицах.

В воскресные и праздничные дни парковка будет бесплатной.

Причины введения платной парковки:

По информации Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, решение о расширении зон платной парковки принято для борьбы с хаотичной стоянкой, особенно коммерческого и грузового транспорта, затрудняющего движение на городских улицах.

Пилотные проекты:

Ранее, с 1 ноября 2024 года, платные парковки были введены в городах Красногорск, Королёв, Реутов и Видное. Всего было организовано 27 зон на 300 машиномест.

Уточнения

Пра́вило — требование подстроиться под/ соблюдать некие условия (норма на поведение) всеми участниками какого-либо действия (игры, правописания, судебного процесса, организации, учреждения), за выполнение которого предусмотрено поощрение, за невыполнение — наказание.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Еда и рецепты
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит Аудио 
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва
Садоводство, цветоводство
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва Аудио 
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Простое решение для борьбы с пищевыми отходами: стоит ли отменить даты годности для некоторых продуктов
Не просто прихоть: чего вам не хватает, если хочется сладкого
Пятилитровые бутылки на даче: как превратить мусор в удобные вещи
Эти ошибки удешевляют кухню — как избежать колхозного ремонта
Секрет урожайных помидоров в теплице — какие сорта выбирают профессионалы
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре
Женщины в зоне риска: что скрывает белое вино?
100 миллионов просмотров в день: Катя Лель сказала всё, что думает о своих недоброжелателях
Новые правила парковки в Подмосковье: где и сколько придётся платить
Сочный шашлык как в ресторане: эти маринады используют профессиональные повара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.