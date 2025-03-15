Ferrari и Bugatti в опасности: марокканский гиперкар за 2 миллиона долларов

Когда речь заходит о гиперкарах, на ум сразу приходят такие марки, как Ferrari, Bugatti или Lamborghini. Однако теперь в этот список можно добавить марокканскую компанию Laraki Motors, представившую свой невероятный автомобиль Epitome Concept.
Этот гиперкар, собранный на основе Chevrolet Corvette C6, удивил автолюбителей не только своим агрессивным дизайном, но и мощностью, которая может достигать 1750 лошадиных сил!
Но самое интересное? Две единственные модели этого суперкара уже находятся в личном гараже короля Марокко.
Создателем Laraki Motors является марокканский дизайнер Абдесслам Лараки, который начинал свой путь в сфере строительства роскошных яхт. Позже он решил попробовать себя в автомобильной индустрии, результатом чего и стал Epitome Concept.
Автомобиль получил футуристичный и агрессивный облик:
Под капотом Epitome Concept скрывается 7,0-литровый V8 двигатель с двойным турбонаддувом, позаимствованный у Chevrolet Corvette C6.
Но самое интересное — двойная система топлива, которая позволяет этому гиперкару менять мощность!
Для сравнения, Bugatti Chiron развивает "всего" 1500 л. с., а этот марокканский гиперкар может быть даже мощнее!
Laraki Motors не просто взяли двигатель Corvette и улучшили его. В Epitome Concept было внесено множество доработок:
Компания Laraki Motors заявила, что всего будет выпущено 9 экземпляров Epitome Concept. Цена каждого — около 2 миллионов долларов.
Однако две модели уже принадлежат королю Марокко. Возможно, это не случайно: такой гиперкар действительно больше напоминает коллекционный арт-объект, чем обычный автомобиль.
Можно ли назвать Epitome Concept конкурентом гиперкаров Bugatti или Ferrari? Пока сложно сказать. С одной стороны, марокканская компания пока не имеет такой истории и репутации, как европейские автогиганты.
Но с другой — если этот гиперкар действительно способен выдавать 1750 л. с., то у него есть все шансы занять место среди самых мощных машин в мире.
Одно можно сказать точно: Марокко официально вошло в мир гиперкаров, и за Laraki Motors теперь стоит следить!
Ferrari «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, базирующаяся в Маранелло.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?