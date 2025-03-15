Ferrari и Bugatti в опасности: марокканский гиперкар за 2 миллиона долларов

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Когда речь заходит о гиперкарах, на ум сразу приходят такие марки, как Ferrari, Bugatti или Lamborghini. Однако теперь в этот список можно добавить марокканскую компанию Laraki Motors, представившую свой невероятный автомобиль Epitome Concept.

Фото: Own work by WikiGenesis, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Alpine Alpenglow Hy6

Этот гиперкар, собранный на основе Chevrolet Corvette C6, удивил автолюбителей не только своим агрессивным дизайном, но и мощностью, которая может достигать 1750 лошадиных сил!

Но самое интересное? Две единственные модели этого суперкара уже находятся в личном гараже короля Марокко.

Что представляет собой гиперкар из Марокко?

1. Дизайн и вдохновение

Создателем Laraki Motors является марокканский дизайнер Абдесслам Лараки, который начинал свой путь в сфере строительства роскошных яхт. Позже он решил попробовать себя в автомобильной индустрии, результатом чего и стал Epitome Concept.

Автомобиль получил футуристичный и агрессивный облик:

Кузов полностью выполнен из карбона , что снижает вес и повышает динамику

, что снижает вес и повышает динамику Гладкие, обтекаемые линии напоминают концепты гиперкаров будущего

напоминают концепты гиперкаров будущего Низкопрофильный силуэт и агрессивная передняя часть делают машину похожей на реактивный истребитель

2. Мощность, которая поражает

Под капотом Epitome Concept скрывается 7,0-литровый V8 двигатель с двойным турбонаддувом, позаимствованный у Chevrolet Corvette C6.

Но самое интересное — двойная система топлива, которая позволяет этому гиперкару менять мощность!

На стандартном бензине двигатель выдаёт 1200 лошадиных сил

двигатель выдаёт При использовании 110-октанового топлива мощность возрастает до 1750 л. с.

Для сравнения, Bugatti Chiron развивает "всего" 1500 л. с., а этот марокканский гиперкар может быть даже мощнее!

3. Уникальные технологии и инновации

Laraki Motors не просто взяли двигатель Corvette и улучшили его. В Epitome Concept было внесено множество доработок:

8-ступенчатая автоматическая коробка передач , разработанная специально для этого автомобиля

, разработанная специально для этого автомобиля Полностью карбоновый кузов , что снижает вес и улучшает аэродинамику

, что снижает вес и улучшает аэродинамику Адаптивная подвеска , подстраивающаяся под скорость и дорожное покрытие

, подстраивающаяся под скорость и дорожное покрытие Цифровая приборная панель с элементами дополненной реальности

Сколько стоит этот гиперкар?

Компания Laraki Motors заявила, что всего будет выпущено 9 экземпляров Epitome Concept. Цена каждого — около 2 миллионов долларов.

Однако две модели уже принадлежат королю Марокко. Возможно, это не случайно: такой гиперкар действительно больше напоминает коллекционный арт-объект, чем обычный автомобиль.

Стоит ли волноваться Ferrari и Bugatti?

Можно ли назвать Epitome Concept конкурентом гиперкаров Bugatti или Ferrari? Пока сложно сказать. С одной стороны, марокканская компания пока не имеет такой истории и репутации, как европейские автогиганты.

Но с другой — если этот гиперкар действительно способен выдавать 1750 л. с., то у него есть все шансы занять место среди самых мощных машин в мире.

Одно можно сказать точно: Марокко официально вошло в мир гиперкаров, и за Laraki Motors теперь стоит следить!

Уточнения

Ferrari «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, базирующаяся в Маранелло.

