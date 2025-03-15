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Ferrari и Bugatti в опасности: марокканский гиперкар за 2 миллиона долларов

3:38
Авто

Когда речь заходит о гиперкарах, на ум сразу приходят такие марки, как Ferrari, Bugatti или Lamborghini. Однако теперь в этот список можно добавить марокканскую компанию Laraki Motors, представившую свой невероятный автомобиль Epitome Concept.

Alpine Alpenglow Hy6
Фото: Own work by WikiGenesis, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Alpine Alpenglow Hy6

Этот гиперкар, собранный на основе Chevrolet Corvette C6, удивил автолюбителей не только своим агрессивным дизайном, но и мощностью, которая может достигать 1750 лошадиных сил!

Но самое интересное? Две единственные модели этого суперкара уже находятся в личном гараже короля Марокко.

Что представляет собой гиперкар из Марокко?

1. Дизайн и вдохновение

Создателем Laraki Motors является марокканский дизайнер Абдесслам Лараки, который начинал свой путь в сфере строительства роскошных яхт. Позже он решил попробовать себя в автомобильной индустрии, результатом чего и стал Epitome Concept.

Автомобиль получил футуристичный и агрессивный облик:

  • Кузов полностью выполнен из карбона, что снижает вес и повышает динамику
  • Гладкие, обтекаемые линии напоминают концепты гиперкаров будущего
  • Низкопрофильный силуэт и агрессивная передняя часть делают машину похожей на реактивный истребитель

2. Мощность, которая поражает

Под капотом Epitome Concept скрывается 7,0-литровый V8 двигатель с двойным турбонаддувом, позаимствованный у Chevrolet Corvette C6.

Но самое интересное — двойная система топлива, которая позволяет этому гиперкару менять мощность!

  • На стандартном бензине двигатель выдаёт 1200 лошадиных сил
  • При использовании 110-октанового топлива мощность возрастает до 1750 л. с.

Для сравнения, Bugatti Chiron развивает "всего" 1500 л. с., а этот марокканский гиперкар может быть даже мощнее!

3. Уникальные технологии и инновации

Laraki Motors не просто взяли двигатель Corvette и улучшили его. В Epitome Concept было внесено множество доработок:

  • 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, разработанная специально для этого автомобиля
  • Полностью карбоновый кузов, что снижает вес и улучшает аэродинамику
  • Адаптивная подвеска, подстраивающаяся под скорость и дорожное покрытие
  • Цифровая приборная панель с элементами дополненной реальности

Сколько стоит этот гиперкар?

Компания Laraki Motors заявила, что всего будет выпущено 9 экземпляров Epitome Concept. Цена каждого — около 2 миллионов долларов.

Однако две модели уже принадлежат королю Марокко. Возможно, это не случайно: такой гиперкар действительно больше напоминает коллекционный арт-объект, чем обычный автомобиль.

Стоит ли волноваться Ferrari и Bugatti?

Можно ли назвать Epitome Concept конкурентом гиперкаров Bugatti или Ferrari? Пока сложно сказать. С одной стороны, марокканская компания пока не имеет такой истории и репутации, как европейские автогиганты.

Но с другой — если этот гиперкар действительно способен выдавать 1750 л. с., то у него есть все шансы занять место среди самых мощных машин в мире.

Одно можно сказать точно: Марокко официально вошло в мир гиперкаров, и за Laraki Motors теперь стоит следить!

Уточнения

Ferrari «Ферра́ри» — итальянская компания, выпускающая спортивные и гоночные автомобили, базирующаяся в Маранелло. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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