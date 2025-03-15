ТОП-5 самых экономичных грузовиков СССР

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В условиях социалистической экономики, где каждая тонна топлива имела значение, особой ценностью пользовались экономичные грузовики.

Фото: commons.wikimedia.org by Vasilyev Serge, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тешевицы, ГАЗ-51 (10623541496)

Они использовались на фермах, стройках, в коммунальных службах и перевозках по стране. Ниже — пятёрка самых экономичных грузовых автомобилей СССР, которые славились низким расходом топлива и простотой эксплуатации.

1. ГАЗ-51

Расход топлива: ~16-18 л/100 км. Один из самых массовых и экономичных грузовиков своего времени.

Надёжный, простой в обслуживании, с умеренным расходом топлива даже при полной загрузке. Экономичность обеспечивалась сравнительно лёгкой массой и скромной мощностью двигателя.

2. ГАЗ-53

Расход топлива: ~20-22 л/100 км. Универсальный сельскохозяйственный и строительный трудяга.

Несмотря на больший объём двигателя, был весьма экономичным по меркам своего класса. Хороший баланс между грузоподъёмностью и расходом топлива.

3. ЗИЛ-130 (в дизельных вариантах)

Расход топлива: ~22-24 л/100 км (с бензиновым двигателем больше). Базовая бензиновая версия была прожорлива, но дизельные модификации — значительно экономичнее.

Многие ЗИЛы переоборудовали под дизель, особенно в народном хозяйстве.

4. ЗиЛ-5301 "Бычок" (конец СССР/начало РФ)

Расход топлива: ~15-16 л/100 км. Грузовик малой тоннажности, пришедший на смену старым моделям.

Оснащался дизельным двигателем ММЗ, что обеспечивало отличную экономичность. Удачный компромисс между манёвренностью и топливной эффективностью.

5. МАЗ-500 (дизель)

Расход топлива: ~25-27 л/100 км. Для своего класса — тяжёлых грузовиков — расход считался довольно скромным.

Мощный и экономичный дизельный двигатель позволял перевозить большие грузы без чрезмерного потребления топлива.

Стоит отметить, что экономичность грузовых автомобилей зависела от многих факторов, таких как условия эксплуатации, нагрузка и техническое состояние.