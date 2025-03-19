Масло из мотора уходит само по себе: причина вас удивит

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда двигатель начинает "потеть" маслом. В некоторых случаях смазка даже просачивается через сальники и уплотнители, создавая не только некрасивые подтёки, но и потенциальные проблемы для работы мотора.
Первое, что приходит в голову многим водителям, — некачественное моторное масло или плохой масляный фильтр, который был установлен при последнем техобслуживании. Однако дело далеко не всегда в этом.
Современные двигатели оснащены системой вентиляции картерных газов. В процессе работы мотора часть газов из цилиндров проникает в картер, и если их не удалять, давление внутри двигателя начнёт расти, что приведёт к выдавливанию масла через сальники. Для этого газам предусмотрен выход во впускной коллектор, где они снова сгорают в камерах.
Чтобы вместе с картерными газами во впуск не попадало масло, в системе предусмотрены сетки и фильтры, которые задерживают масляный туман. Однако со временем эти каналы забиваются отложениями, что нарушает их работу. Уже после 50-60 тысяч километров пробега система вентиляции картера может загрязниться настолько, что давление внутри двигателя начнёт возрастать.
Основные последствия этой проблемы:
Очистка системы вентиляции картера — это не просто профилактическая мера, а необходимая процедура для продления срока службы мотора. В противном случае ремонт может обойтись очень дорого.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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