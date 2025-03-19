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Два колеса спустили одновременно – ошибка, из-за которой водители остаются на трассе

2:04
Авто

В дороге может произойти неожиданная ситуация: сразу два колеса окажутся проколотыми, а в багажнике будет только одна запаска. В таком случае важно знать, как правильно действовать, чтобы не остаться на трассе без помощи.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Основная причина повреждения покрышек - наезды на острые предметы, такие как гвозди, саморезы и металлические обломки, а также попадание в глубокие ямы. Если прокол только один, ситуацию легко исправить с помощью запасного колеса. Но если повреждения получили сразу два колеса, задача усложняется.

Первый шаг - определить место утечки воздуха. Часто прокол можно обнаружить прямо в протекторе, но важно помнить главное правило: не вытаскивать застрявший предмет до ремонта. Если его извлечь, воздух выйдет мгновенно, и движение станет невозможным.

Если в машине есть насос, можно попытаться периодически подкачивать колеса и осторожно добраться до ближайшего шиномонтажа. В этом случае важно ехать на минимальной скорости и постоянно контролировать давление в шинах.

При отсутствии насоса стоит воспользоваться альтернативными способами. Например, можно доехать до ближайшей АЗС и купить ремкомплект для временного устранения прокола. В комплекте обычно есть рашпиль, шило, клей и жгуты, позволяющие временно загерметизировать отверстие.

Ещё один вариант - использовать специальный аэрозольный герметик, который заполняет прокол и даёт возможность проехать несколько десятков километров до сервиса. Однако этот метод работает только при небольших повреждениях.

Когда самостоятельный ремонт невозможен, остаётся два решения: поймать попутку и отвезти повреждённое колесо в шиномонтаж или вызвать эвакуатор. Важно помнить, что движение на полностью спущенных шинах может привести к серьёзным повреждениям дисков и подвески, поэтому рисковать не стоит.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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