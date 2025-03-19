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Когда ремень ГРМ рвется раньше срока: ошибки водителей, которые стоят тысячи

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Авто

Обрыв ремня ГРМ — одна из самых опасных поломок двигателя, способная привести к полному выходу из строя мотора.

Ремонт автомобиля на СТО
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Ремонт автомобиля на СТО

Что провоцирует обрыв

Ремень ГРМ рассчитан на срок службы до 90 000 км, но может износиться гораздо раньше из-за:

  • Использования дешёвых подделок вместо оригинальных запчастей.
  • Ошибок при установке и неправильного натяжения.
  • Попадания масла на ремень из-за течей в двигателе.
  • Запуска автомобиля "с толкача" на механической коробке передач.

Как продлить срок службы:

  • Использовать только качественные ремни ГРМ.
  • Следить за чистотой моторного отсека и состоянием уплотнителей.
  • Проверять натяжение ремня при каждом техобслуживании.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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