Когда ремень ГРМ рвется раньше срока: ошибки водителей, которые стоят тысячи

Обрыв ремня ГРМ — одна из самых опасных поломок двигателя, способная привести к полному выходу из строя мотора.
Ремень ГРМ рассчитан на срок службы до 90 000 км, но может износиться гораздо раньше из-за:
Как продлить срок службы:
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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