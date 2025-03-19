Маленькая лужа – огромные проблемы: как вода разрушает двигатель и выхлопную систему

Весеннее половодье превращает дороги в коварные ловушки, скрывая ямы и грозя серьёзными поломками авто.
Глубокая лужа может стать причиной попадания воды во впускную систему. Если это произойдёт, двигатель получит гидроудар и потребует дорогостоящего ремонта или полной замены.
Даже небольшие брызги воды способны вызвать замыкание в проводке или повредить датчики, что приведёт к внезапной остановке автомобиля прямо в луже.
Если вода проникнет в глушитель и резонаторы, это может блокировать выхлопные газы, мешая нормальной работе двигателя.
Лучше не рисковать, если глубина лужи неизвестна. Проезжать водные преграды следует осторожно, ориентируясь на траекторию других автомобилей.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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