Маленькая лужа – огромные проблемы: как вода разрушает двигатель и выхлопную систему

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Весеннее половодье превращает дороги в коварные ловушки, скрывая ямы и грозя серьёзными поломками авто.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Река в лесу

Гидроудар двигателя

Глубокая лужа может стать причиной попадания воды во впускную систему. Если это произойдёт, двигатель получит гидроудар и потребует дорогостоящего ремонта или полной замены.

Опасность для электроники

Даже небольшие брызги воды способны вызвать замыкание в проводке или повредить датчики, что приведёт к внезапной остановке автомобиля прямо в луже.

Выхлопная система в зоне риска

Если вода проникнет в глушитель и резонаторы, это может блокировать выхлопные газы, мешая нормальной работе двигателя.

Как избежать проблем

Лучше не рисковать, если глубина лужи неизвестна. Проезжать водные преграды следует осторожно, ориентируясь на траекторию других автомобилей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

