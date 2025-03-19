Автолюбители забывают этот нюанс при доливке антифриза – и зря

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Резкое удорожание запчастей и расходников вынудило многих водителей экономить на обслуживании, но самостоятельная доливка антифриза может привести к серьёзным проблемам, если делать это неправильно.

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ антифриз

Опасность проверки уровня на горячем двигателе

Многие водители забывают, что проверять уровень охлаждающей жидкости нужно только на остывшем моторе. Если открыть крышку расширительного бачка сразу после остановки двигателя, горячий антифриз может вырваться наружу под давлением и вызвать ожоги.

Смешивание разных антифризов

Большая ошибка — доливать жидкость только по цвету, не учитывая её химический состав. Разные марки антифризов имеют несовместимые присадки, которые могут вступить в реакцию, образовать осадок и засорить систему охлаждения, что приведёт к перегреву двигателя.

Перелив антифриза

На расширительном бачке есть метки минимального и максимального уровня. Если долить жидкости сверх нормы, она не сможет свободно расширяться при нагреве, что вызовет избыточное давление в системе. Это может привести к выходу из строя патрубков, радиатора или даже к повреждению головки блока цилиндров.

Износ крышки расширительного бачка

Крышка бачка оснащена клапаном низкого давления, который стравливает излишки пара и давления. Если он заклинил, в системе охлаждения создаётся критическое давление, что приводит к утечке антифриза или повреждению системы.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

