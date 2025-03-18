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Тонкости шиномонтажа: зачем на шинах разноцветные полосы и метки

1:47
Авто

Многие автомобилисты не обращают внимания на цветные точки и полосы на новых шинах, считая их просто заводскими отметками. Однако эти метки играют ключевую роль при установке покрышек и могут повлиять на комфорт и безопасность езды.

Склад автомобильных шин
Фото: Freepik by fxquadro
Склад автомобильных шин

Полосы на протекторе — для идентификации

Цветные полосы на протекторе наносятся на заводе и служат для удобной идентификации шин на складе. Они помогают быстро различать модели и подбирать покрышки из одной партии, что важно для равномерного износа резины.

Красная метка — самая жёсткая зона

Красная точка на боковине шины указывает на наиболее жёсткую и тяжёлую часть покрышки. При установке её рекомендуется совмещать с самой лёгкой частью диска, обозначенной буквой "L", что снижает дисбаланс.

Жёлтая точка — самая лёгкая часть

Жёлтая точка показывает наиболее тонкую и лёгкую зону шины. Она должна совпадать с самой тяжёлой частью диска, обычно расположенной у ниппеля, что уменьшает вибрации и повышает балансировку колеса.

Белая метка — оптимальная гибкость

Некоторые производители используют белые точки, указывающие на места с минимальным отклонением радиальной силы. При установке их совмещают с самой лёгкой зоной обода, что повышает комфорт езды и снижает нагрузку на подвеску.

Почему это важно

Игнорирование этих меток при шиномонтаже может привести к увеличенной вибрации колёс, неравномерному износу резины и ухудшению управляемости. Правильное расположение шин относительно дисков продлевает срок службы покрышек и делает движение автомобиля более плавным.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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