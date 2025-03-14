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ТОП-6 мотоциклов СССР для бездорожья

2:35
Авто

В условиях сельской местности, просёлочных дорог, лесов и труднопроходимой местности внедорожные качества мотоцикла в СССР играли огромную роль.

Uralmoto
Фото: commons.wikimedia.org by Krokhalev Nikolai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Uralmoto

Советские конструкторы создавали надёжные, тяговитые машины, которые могли справляться с грязью, снегом и ухабами без асфальта. Ниже — пятёрка самых подходящих мотоциклов Союза для бездорожья.

1. Урал М-72

Один из самых проходимых мотоциклов с коляской. Создан на базе немецкого BMW R71.

Имеет низкооборотистый тяговитый двигатель и отличную управляемость на грунтовке. Использовался в армии и в глубинке, где дорог не было вовсе.

2. Днепр МТ-16 (с приводом на колесо коляски)

Главный плюс — полный привод (2х2): ведущими являются и заднее колесо, и колесо коляски. Это делало его идеальным для грязи, снега, песка и крутых подъёмов.

Мог перевозить тяжёлый груз и уверенно ехать по разбитым дорогам.

3. ИЖ-Планета 3, 4

Отличался простой, но надёжной конструкцией и высоким клиренсом. Хорошо себя проявлял на пересечённой местности.

Часто использовался с коляской, а иногда — вообще без неё, в качестве лёгкого кроссового мотоцикла. Большой крутящий момент и высокая ремонтопригодность делали его любимцем деревень.

4. Минск ММВЗ-3.111/М-106

Лёгкий и манёвренный мотоцикл, отлично чувствовал себя вне асфальта. Прост в обслуживании, лёгкий — можно было даже вытолкать его на себе из грязи.

Часто использовался в сельской местности и на лесных дорогах.

5. ИЖ-Юпитер 5 с коляской

Более мощная версия "Планеты", с двухцилиндровым двигателем. Благодаря хорошему крутящему моменту, неплохой проходимости и крепкой раме часто использовался как сельский мотоцикл.

Надёжен, тяговит, ремонтопригоден — всё, что нужно для плохих дорог.

6. Тула

Этот мотоцикл был специально разработан для эксплуатации в условиях бездорожья. Его широкие шины и прочная конструкция позволяли ему преодолевать песчаные и болотистые участки.

Эти мотоциклы оставили свой след в истории советского мотопрома и до сих пор ценятся любителями ретро-техники.

10 самых крутых советских мотоциклов
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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