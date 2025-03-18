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Зимние и летние колеса на дисках: эксперты посчитали, когда это окупится

2:17
Авто

Многие автолюбители уверены, что два комплекта колёс на дисках — это экономия денег и времени. На первый взгляд, это логично: не нужно стоять в очереди в шиномонтаж, платить за сезонную "переобувку" и рисковать повредить шины при демонтаже. Однако если реально подсчитать затраты, то выгода оказывается сомнительной.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Окупаемость второго комплекта дисков

Покупка комплекта литых дисков для зимней или летней резины — это немалые вложения. Например, комплект 17-дюймовых дисков с резиной 235/65 обойдётся в значительную сумму. Если сравнивать с ежегодными тратами на шиномонтаж, то окупить покупку можно только через 10-12 лет.

Но тут есть нюансы:

  • Балансировка. Даже если колеса уже стоят на дисках, через сезон балансировка всё равно нужна.
  • Износ резины. Шины имеют ограниченный срок службы, и через 5-6 лет их всё равно придётся менять, так что экономия нивелируется.
  • Повреждения. Проколы, боковые порезы, микротрещины по боковине — обычное дело на 3-4 сезоне эксплуатации. Всё это требует обращения в шиномонтаж, а значит, трат.
  • Перепродажа машины. Два комплекта колёс не повышают стоимость авто при продаже. Чаще всего покупатели не готовы платить за них, и приходится либо продавать их отдельно, либо отдавать впридачу за бесценок.

Когда всё-таки стоит иметь два комплекта колёс

И всё же в некоторых случаях идея с двумя комплектами дисков оправдана:

  • Если у вас стальные диски. Они дешевле литых и выдерживают зимнюю эксплуатацию без риска повреждения.
  • Если машина останется у вас надолго. Если вы планируете ездить на одном авто 10+ лет, то затраты действительно могут окупиться.
  • Если живёте в регионе с суровой зимой. В таких условиях диски зимой действительно изнашиваются быстрее, поэтому стальной комплект для зимы может быть хорошим решением.

В остальных случаях экономия от второго комплекта дисков — скорее иллюзия, чем реальность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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