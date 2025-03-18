Роковая ошибка: как убить двигатель, если сразу заглушить его после трассы

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Большинство водителей знают, что турбированный двигатель нельзя глушить сразу после активной езды, чтобы избежать перегрева турбины. Однако немногие задумываются о том, что это же правило справедливо и для атмосферных моторов.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Как перегрев угрожает атмосферному двигателю

Когда двигатель работает, система охлаждения активно циркулирует антифриз, поддерживая оптимальную температуру всех компонентов. Однако как только мотор заглушён, работа помпы прекращается, и охлаждающая жидкость перестаёт двигаться.

Если перед остановкой автомобиля мотор испытывал высокую нагрузку, например, при движении по трассе, интенсивных разгонах или буксировке, его компоненты, особенно поршни и клапаны, остаются очень горячими.

Почему лучше дать двигателю немного поработать

Когда двигатель работает на холостых оборотах после интенсивной поездки, охлаждающая жидкость продолжает циркулировать, снимая избыточное тепло с деталей. Это помогает избежать:

Локального перегрева элементов двигателя.

Образования нагара на поршнях и клапанах.

Проблем с запуском при следующей поездке.

Сколько времени давать мотору остыть

После активной езды оптимально дать мотору поработать около минуты на холостых оборотах перед его выключением. Это особенно актуально в жаркую погоду и после длительных трассовых поездок. Такой простой принцип ухода за двигателем позволит продлить его ресурс и избежать перегрева ключевых узлов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

