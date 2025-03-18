Роковая ошибка: как убить двигатель, если сразу заглушить его после трассы

Большинство водителей знают, что турбированный двигатель нельзя глушить сразу после активной езды, чтобы избежать перегрева турбины. Однако немногие задумываются о том, что это же правило справедливо и для атмосферных моторов.
Когда двигатель работает, система охлаждения активно циркулирует антифриз, поддерживая оптимальную температуру всех компонентов. Однако как только мотор заглушён, работа помпы прекращается, и охлаждающая жидкость перестаёт двигаться.
Если перед остановкой автомобиля мотор испытывал высокую нагрузку, например, при движении по трассе, интенсивных разгонах или буксировке, его компоненты, особенно поршни и клапаны, остаются очень горячими.
Когда двигатель работает на холостых оборотах после интенсивной поездки, охлаждающая жидкость продолжает циркулировать, снимая избыточное тепло с деталей. Это помогает избежать:
После активной езды оптимально дать мотору поработать около минуты на холостых оборотах перед его выключением. Это особенно актуально в жаркую погоду и после длительных трассовых поездок. Такой простой принцип ухода за двигателем позволит продлить его ресурс и избежать перегрева ключевых узлов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.