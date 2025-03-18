Автомат без замены масла – как ходить в одних носках годами

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Количество автомобилей с автоматической коробкой передач на дорогах России неуклонно растёт, а вместе с этим возрастает и интерес к вопросам обслуживания АКПП. Одним из самых обсуждаемых моментов остаётся необходимость замены трансмиссионной жидкости.

Фото: openverse by Jhcbs1019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автоматическая коробка передач

Можно ли ездить на АКПП без замены масла

Производители автомобилей последних лет всё чаще заявляют, что коробка не нуждается в замене масла в течение всего срока службы. Но стоит понимать, что понятие "срок службы" для автопроизводителей и для владельцев авто — разные вещи.

Сегодняшняя стратегия "одноразового авто" заставляет многие компании искусственно снижать ресурс агрегатов, чтобы увеличить продажи новых автомобилей. Однако реальная практика показывает, что если следовать таким рекомендациям, коробка может начать давать сбои уже через 100-150 тысяч километров пробега.

Что происходит с трансмиссией без замены масла

В процессе работы автоматической коробки передач постоянно происходит износ фрикционов, шестерён и других элементов. В масле появляются:

Металлические частицы, от которых страдают гидравлические каналы.

Продукты износа фрикционов, которые оседают в фильтрах.

Остатки уплотнителей и прокладок, загрязняющие систему.

АКПП оснащена магнитами и фильтрами, которые задерживают часть загрязнений, но со временем они перестают справляться. В результате масляные каналы забиваются, клапаны теряют эффективность, а коробка начинает работать с рывками и пробуксовками.

Оптимальный интервал замены масла

Специалисты по ремонту АКПП рекомендуют обновлять трансмиссионную жидкость каждые 50 000-60 000 километров, либо раз в три года, если автомобиль используется в городском режиме с частыми пробками.

Таким образом, своевременное обслуживание продлит жизнь коробке, сэкономит на дорогостоящем ремонте и сохранит плавность переключения передач.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

