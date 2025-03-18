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Конкурс, который перевернул автопривычки: какие машины выбирают женщины

1:58
Авто

Автомобильный мир уже давно перестал быть исключительно мужской территорией. Всё больше женщин-водителей делают выбор в пользу удобных, безопасных и стильных авто, а их мнение становится всё более значимым для автопроизводителей.

Land Rover Defender 130 Outbound
Фото: openverse by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Land Rover Defender 130 Outbound

Одним из главных событий в этой сфере остаётся конкурс "Женский Всемирный автомобиль года". В 2010 году он стартовал с небольшого числа участников, а в 2024-м за Гран-при борются лучшие модели по мнению 75 женщин-автожурналистов со всего мира.
Какие автомобили побеждали раньше

За последние годы победителями женского автоконкурса становились:

  • Volvo XC40 - надёжный и стильный кроссовер.
  • Mazda3 - хэтчбек с отличной управляемостью.
  • Land Rover Defender - внедорожник с премиальным комфортом.
  • Volkswagen ID.4 - один из самых востребованных электрокроссоверов.
  • Honda e - компактный электрокар с ретродизайном.
  • Peugeot 308 - один из самых элегантных европейских хэтчбеков.
  • Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6 - инновационные электромобили с футуристическим дизайном.
  • Audi e-tron GT - премиальный электрокар с мощным характером.
  • Kia Niro - один из лучших гибридов на рынке.

Кто претендует на победу

В этом году среди фаворитов оказались:

  • Volvo EX30 - компактный электрический кроссовер.
  • Kia EV9 - просторный семейный электрокар.
  • BMW 5-Series - обновлённый премиальный седан.
  • Volkswagen Amarok - мощный и технологичный пикап.
  • Aston Martin DB12 - роскошное купе с характером спорткара.

Победитель станет известен уже совсем скоро, и его выбор будет отражать главные тенденции мирового авторынка.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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