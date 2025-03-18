Конкурс, который перевернул автопривычки: какие машины выбирают женщины

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Автомобильный мир уже давно перестал быть исключительно мужской территорией. Всё больше женщин-водителей делают выбор в пользу удобных, безопасных и стильных авто, а их мнение становится всё более значимым для автопроизводителей.

Фото: openverse by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Land Rover Defender 130 Outbound

Одним из главных событий в этой сфере остаётся конкурс "Женский Всемирный автомобиль года". В 2010 году он стартовал с небольшого числа участников, а в 2024-м за Гран-при борются лучшие модели по мнению 75 женщин-автожурналистов со всего мира.

Какие автомобили побеждали раньше

За последние годы победителями женского автоконкурса становились:

Volvo XC40 - надёжный и стильный кроссовер.

- надёжный и стильный кроссовер. Mazda3 - хэтчбек с отличной управляемостью.

- хэтчбек с отличной управляемостью. Land Rover Defender - внедорожник с премиальным комфортом.

- внедорожник с премиальным комфортом. Volkswagen ID.4 - один из самых востребованных электрокроссоверов.

- один из самых востребованных электрокроссоверов. Honda e - компактный электрокар с ретродизайном.

- компактный электрокар с ретродизайном. Peugeot 308 - один из самых элегантных европейских хэтчбеков.

- один из самых элегантных европейских хэтчбеков. Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6 - инновационные электромобили с футуристическим дизайном.

и - инновационные электромобили с футуристическим дизайном. Audi e-tron GT - премиальный электрокар с мощным характером.

- премиальный электрокар с мощным характером. Kia Niro - один из лучших гибридов на рынке.

Кто претендует на победу

В этом году среди фаворитов оказались:

Volvo EX30 - компактный электрический кроссовер.

- компактный электрический кроссовер. Kia EV9 - просторный семейный электрокар.

- просторный семейный электрокар. BMW 5-Series - обновлённый премиальный седан.

- обновлённый премиальный седан. Volkswagen Amarok - мощный и технологичный пикап.

- мощный и технологичный пикап. Aston Martin DB12 - роскошное купе с характером спорткара.

Победитель станет известен уже совсем скоро, и его выбор будет отражать главные тенденции мирового авторынка.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

