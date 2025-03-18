Конкурс, который перевернул автопривычки: какие машины выбирают женщины

Автомобильный мир уже давно перестал быть исключительно мужской территорией. Всё больше женщин-водителей делают выбор в пользу удобных, безопасных и стильных авто, а их мнение становится всё более значимым для автопроизводителей.
Одним из главных событий в этой сфере остаётся конкурс "Женский Всемирный автомобиль года". В 2010 году он стартовал с небольшого числа участников, а в 2024-м за Гран-при борются лучшие модели по мнению 75 женщин-автожурналистов со всего мира.
Какие автомобили побеждали раньше
За последние годы победителями женского автоконкурса становились:
Кто претендует на победу
В этом году среди фаворитов оказались:
Победитель станет известен уже совсем скоро, и его выбор будет отражать главные тенденции мирового авторынка.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.