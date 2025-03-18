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Тест, который спасет от дорогого ремонта двигателя: вам нужна только бумага

1:44
Авто

Поломка двигателя - одна из самых затратных неприятностей для автовладельцев. Именно поэтому при покупке машины с пробегом важно знать, в каком состоянии находится её силовой агрегат. Оказывается, для проверки мотора не всегда нужна сложная диагностика — достаточно листа белой бумаги.

выхлопная труба автомобиля
Фото: Wikipedia by Steevven1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
выхлопная труба автомобиля

Как провести тест

После короткой поездки, когда мотор прогреется до рабочей температуры, нужно:

  1. Поднести лист белой офисной бумаги к выхлопной трубе.
  2. Наблюдать за его движением и оценивать следы, которые могут остаться.

Что расскажет бумага о состоянии двигателя

Если лист засасывается в трубу, это может означать проблемы с выпускной системой:

  • Забитый глушитель или катализатор.
  • Прогоревшие клапаны или сбои в системе EGR.
  • Нарушенная работа газораспределительного механизма.

Если бумага движется неравномерно или подскакивает, возможны сбои в системе зажигания. Это повод проверить свечи и катушки зажигания.

После нескольких минут теста нужно осмотреть бумагу:

  • Почти чистый лист с небольшими следами влаги или сажи - двигатель в порядке.
  • Коричневые маслянистые пятна - возможны проблемы с маслосъемными кольцами или турбиной.
  • Светлые маслянистые следы - возможная утечка антифриза в выхлоп, что говорит о прогоревшей прокладке ГБЦ.

Почему важно провести такую проверку

Попадание антифриза в моторное масло приводит к потере его защитных свойств, а это прямой путь к капитальному ремонту двигателя.

Такой простой тест может помочь избежать серьёзных затрат, особенно при покупке автомобиля с пробегом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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