Тест, который спасет от дорогого ремонта двигателя: вам нужна только бумага

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Поломка двигателя - одна из самых затратных неприятностей для автовладельцев. Именно поэтому при покупке машины с пробегом важно знать, в каком состоянии находится её силовой агрегат. Оказывается, для проверки мотора не всегда нужна сложная диагностика — достаточно листа белой бумаги.

Фото: Wikipedia by Steevven1, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ выхлопная труба автомобиля

Как провести тест

После короткой поездки, когда мотор прогреется до рабочей температуры, нужно:

Поднести лист белой офисной бумаги к выхлопной трубе. Наблюдать за его движением и оценивать следы, которые могут остаться.

Что расскажет бумага о состоянии двигателя

Если лист засасывается в трубу, это может означать проблемы с выпускной системой:

Забитый глушитель или катализатор.

Прогоревшие клапаны или сбои в системе EGR.

Нарушенная работа газораспределительного механизма.

Если бумага движется неравномерно или подскакивает, возможны сбои в системе зажигания. Это повод проверить свечи и катушки зажигания.

После нескольких минут теста нужно осмотреть бумагу:

Почти чистый лист с небольшими следами влаги или сажи - двигатель в порядке.

- двигатель в порядке. Коричневые маслянистые пятна - возможны проблемы с маслосъемными кольцами или турбиной.

- возможны проблемы с маслосъемными кольцами или турбиной. Светлые маслянистые следы - возможная утечка антифриза в выхлоп, что говорит о прогоревшей прокладке ГБЦ.

Почему важно провести такую проверку

Попадание антифриза в моторное масло приводит к потере его защитных свойств, а это прямой путь к капитальному ремонту двигателя.

Такой простой тест может помочь избежать серьёзных затрат, особенно при покупке автомобиля с пробегом.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

