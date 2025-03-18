Тест, который спасет от дорогого ремонта двигателя: вам нужна только бумага

Поломка двигателя - одна из самых затратных неприятностей для автовладельцев. Именно поэтому при покупке машины с пробегом важно знать, в каком состоянии находится её силовой агрегат. Оказывается, для проверки мотора не всегда нужна сложная диагностика — достаточно листа белой бумаги.
После короткой поездки, когда мотор прогреется до рабочей температуры, нужно:
Если лист засасывается в трубу, это может означать проблемы с выпускной системой:
Если бумага движется неравномерно или подскакивает, возможны сбои в системе зажигания. Это повод проверить свечи и катушки зажигания.
После нескольких минут теста нужно осмотреть бумагу:
Попадание антифриза в моторное масло приводит к потере его защитных свойств, а это прямой путь к капитальному ремонту двигателя.
Такой простой тест может помочь избежать серьёзных затрат, особенно при покупке автомобиля с пробегом.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.