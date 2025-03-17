Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты людей, которые не теряют бодрость с годами: попробуйте сами
Модный тренд 2025 года: градиентные губы для свежего макияжа
Остров Гави — секретное чудо Лацио, о котором мало кто знает
Преобразование отходов в ценные ресурсы! Учёные нашли новое решение для переработки осадков сточных вод
Отар Кушанашвили назвал имена звёзд-игроманов
Audi урезает штат: 7,5 тыс. человек потеряют работу к 2029 году
Керамическая посуда портится быстрее, чем кажется — одна ошибка, которая её убивает
Секрет богатого урожая перцев: аптечные средства, которые работают лучше удобрений
После этого лайфхака вы забудете о разводах: вот как правильно мыть полы

Весенние заморозки могут убить топливную систему: как убрать воду из бензобака

2:07
Авто

Мало кто задумывается, что влага в бензобаке — это вполне реальная проблема, которая может вызвать серьезные последствия. Особенно опасна вода в топливной системе ранней весной, когда утренние заморозки могут привести к перемерзанию бензонасоса.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Почему вода накапливается в бензобаке

Основной источник влаги — конденсат, который образуется при перепадах температур. Вода попадает в бак:

  • Через влажный воздух при заправке — особенно в сырую погоду.
  • При резких сменах температуры — осенью и весной процесс конденсации усиливается.
  • При использовании низкокачественного топлива — в нем может содержаться влага.

Если вода накапливается в системе, то со временем её становится достаточно, чтобы заблокировать работу топливного насоса. Особенно это актуально для старых автомобилей, где топливная система не всегда проходит должное ТО.

Почему нельзя использовать ацетон

Некоторые водители пытаются избавиться от воды с помощью ацетона, но это опасный метод. Он действительно растворяет воду, но при этом:

  • Смывает отложения в бензобаке, которые затем могут засорить топливные форсунки.
  • Разрушает резиновые уплотнения в топливной системе.

Альтернативой может быть изопропиловый спирт, но он не всегда есть в продаже.

Лучший способ борьбы с водой в топливе

Оптимальным и бюджетным вариантом является обычный медицинский спирт с концентрацией 95%. В отличие от водки, он не увеличивает количество воды, а растворяет её в бензине, помогая системе её "сжечь".

Как использовать спирт для очистки бензобака:

  1. Влить 1,5 литра медицинского спирта на каждые 0,5 литра воды.
  2. Сразу же заправиться на АЗС, чтобы равномерно распределить спирт в баке.
  3. Отправиться в длительную поездку, чтобы бензонасос быстрее вывел воду через форсунки.

При необходимости процедуру можно повторить несколько раз — спирт безопасен для двигателя.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Не рыба, не краб: уникальное животное, которое человечество губит
Домашние животные
Не рыба, не краб: уникальное животное, которое человечество губит Аудио 
Обрезали деревья? Эти ветки могут принести больше пользы, чем вы думали
Садоводство, цветоводство
Обрезали деревья? Эти ветки могут принести больше пользы, чем вы думали
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Экономика и бизнес
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Разгром в Курской области: украинские солдаты описывают своё бегство как фильм ужасов Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская Трамп начал масштабную военную операцию против Йемена. Каковы её перспективы? Любовь Степушова
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
ТОП-5 лучших блюд домохозяек СССР
Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Последние материалы
Остров Гави — секретное чудо Лацио, о котором мало кто знает
Преобразование отходов в ценные ресурсы! Учёные нашли новое решение для переработки осадков сточных вод
Отар Кушанашвили назвал имена звёзд-игроманов
Audi урезает штат: 7,5 тыс. человек потеряют работу к 2029 году
Керамическая посуда портится быстрее, чем кажется — одна ошибка, которая её убивает
Секрет богатого урожая перцев: аптечные средства, которые работают лучше удобрений
После этого лайфхака вы забудете о разводах: вот как правильно мыть полы
Вы удивитесь, но высокий холестерин — это не всегда плохо. В чем секрет
Устал и ушёл: как Евфрат изменил судьбу великого города
Весенние заморозки могут убить топливную систему: как убрать воду из бензобака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.