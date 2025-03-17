Слабый мотор или рабочая лошадка: правда о надежности двигателей Kia и Hyundai

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Kia Rio и Hyundai Solaris — одни из самых популярных иномарок в России, и на вторичном рынке эти машины встречаются особенно часто. Однако у автомобилистов есть много сомнений по поводу надёжности их двигателей.

Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ KIA RIO

Двигатели собирают в Китае — значит, они плохие

Этот миф связан с недоверием к китайскому производству, но на самом деле двигатели выпускаются на заводе Hyundai Motor Co. Корейский автопроизводитель контролирует качество сборки, поэтому этот фактор не влияет на надёжность.

Алюминиевый блок цилиндров нельзя ремонтировать

Многие считают, что алюминиевые блоки не подлежат восстановлению, но их можно гильзовать. Более того, процедуру можно повторить несколько раз, а стоимость ремонта сравнима с двигателями, имеющими чугунный блок.

Коленвал деформируется сильнее, чем у конкурентов

Корейский коленвал действительно испытывает высокие нагрузки, но на практике износ шеек минимальный. Чаще всего достаточно замены вкладышей, и двигатель снова готов к эксплуатации.

Ресурс двигателя — всего 180 000 км

На самом деле эти моторы спокойно ходят 400 000 км и больше, если менять масло вовремя и не перегружать двигатель.

Поршни быстро разбалтываются в цилиндрах

Некоторые водители уверены, что облегчённые и укороченные поршни изнашиваются быстрее, но это не так. Конструкция поршневой группы не уступает конкурентам, а ресурс зависит только от условий эксплуатации.

Цепь ГРМ не выдерживает 100 000 км

На практике цепной привод ГРМ надёжен до 150 000-200 000 км, если использовать качественное масло и не подвергать двигатель экстремальным нагрузкам.

Отсутствие гидрокомпенсаторов — серьёзный недостаток

Моторы Kia и Hyundai действительно не имеют гидрокомпенсаторов, но регулировка клапанов требуется редко — чаще всего после 150 000 км пробега или даже позже.

Фазовращатели выходят из строя

Владельцы редко сталкиваются с неисправностями фазовращателей, и если они всё-таки ломаются, то виновата плохая смазка или редкая замена масла.

Двигатель шумный и работает "жёстко"

Моторы издают характерное "стрекотание" форсунок, но это не показатель неисправности. В исправном состоянии никаких серьёзных вибраций и посторонних звуков быть не должно.

Каталитический нейтрализатор быстро разрушается, а в цилиндрах появляются задиры

Катализатор может разрушиться только при несвоевременной замене масла или использовании низкооктанового топлива. Что касается задиров, в этих моторах они встречаются крайне редко, и чаще всего по вине владельцев, игнорирующих обслуживание.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

