Не ведитесь на наклейку: почему 92-й бензин сокращает ресурс турбированного двигателя

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На многих современных иномарках с турбированными двигателями появились наклейки, разрешающие использование АИ-92. Однако, несмотря на официальные рекомендации производителей, такое топливо может серьёзно сократить срок службы двигателя.

Фото: wikipedia by X-Ray91270, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ двигатель

Почему автопроизводители разрешают 92-й бензин

Некоторые модели, такие как Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T, Renault Duster и Arkana, Haval и Chery, официально могут работать на АИ-92. Это связано с маркетинговыми решениями:

Создание имиджа экономичности - возможность заправляться дешёвым бензином делает машину привлекательнее для покупателей.

- возможность заправляться дешёвым бензином делает машину привлекательнее для покупателей. Адаптация под российский рынок - двигатели перенастраиваются так, чтобы работать на топливе с низким октановым числом.

Как 92-й бензин разрушает турбированные двигатели

Современные турбомоторы имеют высокую степень сжатия, а АИ-92 не обладает достаточной детонационной стойкостью. В результате возникает раннее самовоспламенение топлива — детонация.

Хотя электронные системы управления двигателем стараются компенсировать этот эффект, полностью убрать его невозможно. Со временем появляются серьёзные проблемы:

Задиры в цилиндрах, вызванные микровзрывами топливной смеси.

Разрушение поршней, перегрузка шатунов и коленвала.

Прогорание клапанов, что ведёт к потере компрессии.

Чаще всего эти повреждения проявляются после окончания гарантии, когда пробег переваливает за 80-100 тысяч километров.

Какой бензин лучше использовать:

АИ-95 - минимально безопасный вариант, защищающий двигатель от разрушительного воздействия детонации.

- минимально безопасный вариант, защищающий двигатель от разрушительного воздействия детонации. АИ-98 или 100 - помогает продлить ресурс мотора, улучшает динамику и снижает расход топлива.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

