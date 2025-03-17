Не ведитесь на наклейку: почему 92-й бензин сокращает ресурс турбированного двигателя

На многих современных иномарках с турбированными двигателями появились наклейки, разрешающие использование АИ-92. Однако, несмотря на официальные рекомендации производителей, такое топливо может серьёзно сократить срок службы двигателя.
Некоторые модели, такие как Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T, Renault Duster и Arkana, Haval и Chery, официально могут работать на АИ-92. Это связано с маркетинговыми решениями:
Современные турбомоторы имеют высокую степень сжатия, а АИ-92 не обладает достаточной детонационной стойкостью. В результате возникает раннее самовоспламенение топлива — детонация.
Хотя электронные системы управления двигателем стараются компенсировать этот эффект, полностью убрать его невозможно. Со временем появляются серьёзные проблемы:
Чаще всего эти повреждения проявляются после окончания гарантии, когда пробег переваливает за 80-100 тысяч километров.
Какой бензин лучше использовать:
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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