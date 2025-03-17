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Колесо постоянно спускает, но проколов нет: вот в чем может быть причина

3:04
Авто

Когда колесо теряет давление, но видимых повреждений нет, причина может скрываться в малозаметных дефектах шины, диска или ниппеля. Если вовремя не устранить утечку, можно не только ускорить износ резины, но и попасть в аварийную ситуацию из-за внезапного потери давления.

спущенное колесо автомобиля
Фото: Wikipedia by Ildar Sagdejev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
спущенное колесо автомобиля

Как найти место утечки

Первым делом колесо нужно накачать до рабочего давления и прислушаться. Иногда можно услышать тихий свист воздуха, указывающий на место утечки.

Если таким способом обнаружить проблему не удалось, мастера шиномонтажа используют мыльный раствор:

  • Пена наносится на всю поверхность шины, особенно на боковины и место прилегания к диску.
  • Там, где начинают появляться пузырьки, и находится утечка.

Бывает, что даже мыльный раствор не показывает дефект. В этом случае колесо разбирают и проверяют изнутри. Возможные причины утечки воздуха:

Микроскопический прокол или скрытый посторонний предмет

Не все повреждения видны снаружи. Иногда в протектор может застрять тонкая металлическая проволока, иголка или небольшой гвоздик, который незаметен на первый взгляд. Чтобы его обнаружить:

  • Нужно провести рукой или мягкой тканью по внутренней поверхности шины.
  • Если ткань зацепится, значит, внутри спрятан острый предмет.

Повреждение корда или грыжа

Иногда утечка воздуха связана с внутренними повреждениями шины, вызванными:

  • Наездом на глубокие ямы.
  • Ударом о бордюр на большой скорости.

Если на шине появилась грыжа или повреждён корд, её уже нельзя безопасно эксплуатировать — лучше заменить покрышку.

Микротрещины на боковинах

Если шины старые или долго хранились без эксплуатации, на боковинах могут появляться микротрещины. Это ухудшает герметичность и может привести к постепенной утечке воздуха.

Деформация диска

При наезде на бордюры, ямы или рельсы диски могут деформироваться, и шина перестаёт плотно прилегать к ободу. В этом случае:

  • Давление теряется постепенно.
  • Видимых повреждений нет.

Проблему можно решить рихтовкой диска или заменой на новый.

Повреждение ниппеля

Часто утечка происходит из-за проблем с золотником (вентилем ниппеля). Проверить его можно очень просто:

  • Намочить золотник водой или слюной.
  • Если появляются пузырьки, значит, он не держит давление.

Решение — замена золотника, что стоит совсем недорого.

Как предотвратить спускание колеса

Чтобы избежать подобных проблем, стоит:

  • Регулярно проверять давление и осматривать шины на предмет трещин, порезов и повреждений.
  • Осторожно ездить по неровным дорогам, избегая ударов по диску.
  • При малейших признаках утечки не откладывать диагностику — часто проблему можно решить до того, как она приведёт к полной потере герметичности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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