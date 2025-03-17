Колесо постоянно спускает, но проколов нет: вот в чем может быть причина

Когда колесо теряет давление, но видимых повреждений нет, причина может скрываться в малозаметных дефектах шины, диска или ниппеля. Если вовремя не устранить утечку, можно не только ускорить износ резины, но и попасть в аварийную ситуацию из-за внезапного потери давления.
Первым делом колесо нужно накачать до рабочего давления и прислушаться. Иногда можно услышать тихий свист воздуха, указывающий на место утечки.
Если таким способом обнаружить проблему не удалось, мастера шиномонтажа используют мыльный раствор:
Бывает, что даже мыльный раствор не показывает дефект. В этом случае колесо разбирают и проверяют изнутри. Возможные причины утечки воздуха:
Не все повреждения видны снаружи. Иногда в протектор может застрять тонкая металлическая проволока, иголка или небольшой гвоздик, который незаметен на первый взгляд. Чтобы его обнаружить:
Иногда утечка воздуха связана с внутренними повреждениями шины, вызванными:
Если на шине появилась грыжа или повреждён корд, её уже нельзя безопасно эксплуатировать — лучше заменить покрышку.
Если шины старые или долго хранились без эксплуатации, на боковинах могут появляться микротрещины. Это ухудшает герметичность и может привести к постепенной утечке воздуха.
При наезде на бордюры, ямы или рельсы диски могут деформироваться, и шина перестаёт плотно прилегать к ободу. В этом случае:
Проблему можно решить рихтовкой диска или заменой на новый.
Часто утечка происходит из-за проблем с золотником (вентилем ниппеля). Проверить его можно очень просто:
Решение — замена золотника, что стоит совсем недорого.
Чтобы избежать подобных проблем, стоит:
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
В недавнем исследовании команда учёных из Утрехтского университета обнаружила новый континент в Европе, который был скрыт в горном массиве В.