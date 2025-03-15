Скоро без лежачих полицейских на дороге, но эксперимент начался не в России

Франция стоит на пороге масштабной дорожной реформы. Уже к 2025 году из городов могут исчезнуть "лежачие полицейские", что полностью изменит привычную систему безопасности на дорогах. Это решение, ставшее предметом ожесточённых дискуссий, может кардинально повлиять на комфорт водителей, пешеходов и велосипедистов.
На французских дорогах насчитывается более 450 000 искусственных неровностей — это европейский рекорд. Их устанавливали для снижения скорости и защиты уязвимых зон, но со временем количество таких препятствий стало чрезмерным.
Недавний судебный прецедент в Var стал первым шагом к массовому демонтажу: суд постановил убрать один из нерегулируемых перекрёстков. Это решение открыло дорогу для новых судебных исков и давления на муниципалитеты.
Автомобильные ассоциации уже подали первые жалобы, требуя пересмотра установленных ограничений. Их аргументы:
Но этот процесс вызывает вопросы о безопасности пешеходов и велосипедистов, для которых эти меры служили защитой.
Чтобы обеспечить безопасность без ущерба для комфорта, власти планируют внедрять альтернативные решения:
Эти меры уже применяются в некоторых городах и показывают хорошую эффективность.
Отказ от старых методов потребует масштабных финансовых вложений. Муниципалитетам предстоит:
Это непростой процесс, который изменит городское движение, но его конечная цель — создание более удобных и безопасных дорог.
Франция стоит на пороге новой эры городской мобильности. Водителям станет комфортнее, но одновременно возрастёт ответственность за соблюдение скоростного режима. Власти стремятся найти баланс между свободным движением и безопасностью, и если эксперимент окажется успешным, подобные реформы могут распространиться и на другие страны.
К 2025 году городские дороги Франции изменятся навсегда, и этот переход обещает быть непростым, но неизбежным.
Лежа́чий полице́йский — элемент принудительного снижения скорости транспортных средств, одна из мер успокоения дорожного движения.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?