Скоро без лежачих полицейских на дороге, но эксперимент начался не в России

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Франция стоит на пороге масштабной дорожной реформы. Уже к 2025 году из городов могут исчезнуть "лежачие полицейские", что полностью изменит привычную систему безопасности на дорогах. Это решение, ставшее предметом ожесточённых дискуссий, может кардинально повлиять на комфорт водителей, пешеходов и велосипедистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Jin Zan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Искусственная неровность

Почему "лежачие полицейские" уходят?

На французских дорогах насчитывается более 450 000 искусственных неровностей — это европейский рекорд. Их устанавливали для снижения скорости и защиты уязвимых зон, но со временем количество таких препятствий стало чрезмерным.

Недавний судебный прецедент в Var стал первым шагом к массовому демонтажу: суд постановил убрать один из нерегулируемых перекрёстков. Это решение открыло дорогу для новых судебных исков и давления на муниципалитеты.

Автомобильные ассоциации уже подали первые жалобы, требуя пересмотра установленных ограничений. Их аргументы:

Неудобство для водителей — из-за частых неровностей увеличивается износ автомобилей.

Неэффективность — во многих местах они создают пробки и увеличивают уровень выбросов CO₂.

Несоответствие стандартам — не все "лежачие полицейские" установлены с учётом нормативов.

Но этот процесс вызывает вопросы о безопасности пешеходов и велосипедистов, для которых эти меры служили защитой.

Чем заменят "лежачие полицейские"?

Чтобы обеспечить безопасность без ущерба для комфорта, власти планируют внедрять альтернативные решения:

Интерактивные "умные" радары, которые показывают водителю его скорость без штрафов.

Сужение полос и изменение дорожного дизайна, что естественным образом заставляет снижать скорость.

Приподнятые переходы, которые обеспечивают видимость пешеходов и мягкое замедление автомобилей.

Эти меры уже применяются в некоторых городах и показывают хорошую эффективность.

Глобальная дорожная перестройка

Отказ от старых методов потребует масштабных финансовых вложений. Муниципалитетам предстоит:

Оценить каждую существующую неровность и решить, стоит ли её демонтировать.

Выделить бюджет на новые решения, соответствующие стандартам.

Переобучить персонал и развернуть информационные кампании для водителей.

Это непростой процесс, который изменит городское движение, но его конечная цель — создание более удобных и безопасных дорог.

К чему это приведёт?

Франция стоит на пороге новой эры городской мобильности. Водителям станет комфортнее, но одновременно возрастёт ответственность за соблюдение скоростного режима. Власти стремятся найти баланс между свободным движением и безопасностью, и если эксперимент окажется успешным, подобные реформы могут распространиться и на другие страны.

К 2025 году городские дороги Франции изменятся навсегда, и этот переход обещает быть непростым, но неизбежным.

Уточнения

Лежа́чий полице́йский — элемент принудительного снижения скорости транспортных средств, одна из мер успокоения дорожного движения.

