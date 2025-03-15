Возвращение Fiat Punto: слухи множатся, надежды растут, а итальянцы готовят интригу

Fiat Punto — легендарный компактный хэтчбек, который когда-то пользовался огромной популярностью. С 1993 по 2018 год было продано более 9 миллионов автомобилей, но затем модель исчезла из линейки итальянского бренда. Однако в эпоху нео-ретро дизайна и электрификации многие задаются вопросом: а что, если Fiat решит воскресить Punto?
Fiat активно обновляет свой модельный ряд, возвращая 500, 600 и Panda в современном виде. Логично предположить, что Punto тоже может получить вторую жизнь.
Существует два возможных сценария:
Пока что официальных заявлений о возвращении Punto нет, и глава бренда Оливье Франсуа заявил, что этот проект не в приоритете. Однако он оставил "дверь открытой" для возможного возвращения модели в будущем.
С одной стороны, Fiat уже заполнил нишу компактных кроссоверов моделями 600 и Grande Panda, так что новый Punto может создать ненужную конкуренцию внутри бренда. С другой стороны, популярность хэтчбеков сегмента B остаётся высокой, и появление обновлённого Punto вполне возможно.
Вопрос только в одном: каким он будет?
FIAT (акроним от Fabbrica Italiana Automobili Torino с итал. — "Итальянская автомобильная фабрика Турина") — итальянская компания — производитель автомобилей.
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