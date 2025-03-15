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Возвращение Fiat Punto: слухи множатся, надежды растут, а итальянцы готовят интригу

2:23
Авто

Fiat Punto — легендарный компактный хэтчбек, который когда-то пользовался огромной популярностью. С 1993 по 2018 год было продано более 9 миллионов автомобилей, но затем модель исчезла из линейки итальянского бренда. Однако в эпоху нео-ретро дизайна и электрификации многие задаются вопросом: а что, если Fiat решит воскресить Punto?

Fiat логотип
Фото: commons.wikimedia.org by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Fiat логотип

Каким может быть новый Punto?

Fiat активно обновляет свой модельный ряд, возвращая 500, 600 и Panda в современном виде. Логично предположить, что Punto тоже может получить вторую жизнь.

Существует два возможных сценария:

  1. Классический городской хэтчбек в сегменте B, который сможет конкурировать с Peugeot 208, Renault Clio и Volkswagen Polo. Он мог бы использовать платформу Peugeot 208 или Citroën C3, что логично, учитывая принадлежность Fiat к группе Stellantis.
  2. Компактный кроссовер — в духе современного рынка. Такой вариант предложил дизайнер Клебер Сильва, взяв за основу Alfa Romeo Junior. Он представил Punto с более агрессивными линиями и внедорожными акцентами.

Какие моторы мог бы получить Punto нового поколения?

  • Гибридные версии — например, 1,2-литровый PureTech mild hybrid на 100 или 136 л. с.
  • Полностью электрический вариант — соответствующий современным трендам и конкурирующий с Peugeot e-208 и Renault 5 EV.
  • Заряженная версия от Abarth — для тех, кто скучает по горячим хэтчбекам Fiat.

Вернётся ли Fiat Punto?

Пока что официальных заявлений о возвращении Punto нет, и глава бренда Оливье Франсуа заявил, что этот проект не в приоритете. Однако он оставил "дверь открытой" для возможного возвращения модели в будущем.

С одной стороны, Fiat уже заполнил нишу компактных кроссоверов моделями 600 и Grande Panda, так что новый Punto может создать ненужную конкуренцию внутри бренда. С другой стороны, популярность хэтчбеков сегмента B остаётся высокой, и появление обновлённого Punto вполне возможно.

Вопрос только в одном: каким он будет?

Уточнения

FIAT (акроним от Fabbrica Italiana Automobili Torino с итал. — "Итальянская автомобильная фабрика Турина") — итальянская компания — производитель автомобилей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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