Mercedes превратил CLA в технологический шедевр — вот что он умеет

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Mercedes-Benz делает ставку на новое поколение CLA, которое станет электрическим, гибридным и технологически продвинутым. В 2025 году дебютирует электроверсия, а в 2026 появится и гибридная модификация. Эта модель станет основой будущего модельного ряда бренда, особенно если A-Class уйдёт с рынка.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-AMG CLA 45

Дизайн и размеры: ещё больше стиля и пространства

Новый CLA вдохновлён концептом CLA Concept, сохраняя его динамичный силуэт и безрамочные окна. Ключевые особенности дизайна:

Светящийся логотип Mercedes на передней панели.

Узкие LED-фары с уникальным световым рисунком.

Спортивная линия fastback и низкий коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd 0.21).

Увеличенные габариты: длина 4,72 м, колесная база 2,79 м, что даёт больше пространства для пассажиров и багажа.

Электрическая версия впервые получила передний багажник (frunk) на 101 литр, а основной багажник составляет 405 литров.

Технологичный салон: AI, Dolby Atmos и виртуальный помощник

Интерьер нового CLA предлагает революционное цифровое пространство:

MBUX Superscreen — огромный экран с 10,25” цифровой приборной панелью и 14” мультимедийным дисплеем.

Голосовой помощник с AI (разработан на базе Microsoft и Google).

Dolby Atmos для премиального звука.

Обновления "по воздуху", облачные технологии и возможность подключать игровую систему.

Моторы и характеристики: электричество, гибрид и AMG

Электрический Mercedes CLA 2025

CLA 250+ - 272 л. с., 335 Нм, разгон 0-100 км/ч за 6,7 сек, запас хода до 792 км (WLTP).

CLA 350 4MATIC — 354 л. с., 515 Нм, полный привод, 0-100 км/ч за 4,9 сек, автономность до 770 км.

800-вольтовая батарея (85,5 кВтч) с зарядкой до 320 кВт, пополнение 300 км хода за 10 минут.

Двусторонняя зарядка — авто может питать дом или сеть.

Гибридный Mercedes CLA 2026

1,5-литровый турбомотор, три варианта мощности (будут объявлены позже).

Мягкий гибрид (48V) с электромотором на 20 кВт.

8-ступенчатая коробка с двойным сцеплением (8F-eDCT).

Передний привод, опционально — полный 4MATIC.

AMG-версия (ожидается позже)

Более 500 л. с., спортивная подвеска, усиленные тормоза и активная аэродинамика в стиле AMG GT.

Инновации безопасности и экологии

Lane Change Assist — полуавтоматическое перестроение одним касанием.

MB.DRIVE PARKING ASSIST — интеллектуальная парковка.

Подушка безопасности между передними пассажирами — впервые в классе.

Экоматериалы в интерьере, уменьшение выбросов CO₂ на 40% по сравнению с предыдущей моделью.

Когда выйдет новый CLA?

Электрическая версия — конец 2025 года.

Гибрид — в 2026 году.

AMG-версии — позднее.

Этот CLA не просто новая модель, а футуристический взгляд на премиальные автомобили Mercedes-Benz.

Уточнения

Mercedes-Benz ([mɛʁˈtseːdəs ˈbɛnts] или [-dɛs-]; рус. Мерсе́дес-Бенц) — немецкая торговая марка и одноимённая компания — производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна "Mercedes-Benz Group".

