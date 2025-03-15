Топливо, которое разрушает мотор: как не нарваться на протухший бензин

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Если ваша машина стоит без движения неделями или даже месяцами, топливо в её баке неизбежно начинает портиться. Но как долго бензин остаётся годным к использованию, и как распознать, что он уже испортился? Давайте разберёмся.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Срок годности топлива: когда бензин становится проблемой?

Всё зависит от типа топлива:

Обычный бензин — сохраняет свойства 3-6 месяцев.

Премиум-бензин — держится чуть дольше, до 9 месяцев.

Дизель — может оставаться стабильным до года.

Биоэтанол — начинает терять качество уже через 1-3 месяца.

При этом важно помнить, что бензин стареет не только в баке, но и на заправках — от момента производства до попадания в ваш автомобиль может пройти немало времени.

Как распознать "протухший" бензин?

Когда топливо портится, изменяется его химический состав, что влияет на работу двигателя. Признаки того, что бензин стал непригодным:

Загорается индикатор "Check Engine", даже если с маслом и другими системами всё в порядке.

Проблемы с запуском: двигатель долго заводится или сразу глохнет.

Потеря мощности, рывки на ускорении, неровная работа мотора.

Странный запах — старый бензин приобретает резкий, кислый аромат.

Изменение цвета — становится мутным или темнеет.

Использование испорченного бензина может привести к серьёзным проблемам: от засорения топливной системы до повреждения двигателя. Особенно опасны смеси с этанолом — они могут накапливать влагу, что приводит к коррозии бака.

Как продлить срок годности бензина?

Чтобы топливо дольше оставалось свежим:

Чаще ездите на машине, даже если это короткие поездки — это обновляет бензин в системе.

Заправляйте полный бак — это снижает вероятность попадания влаги и окисления.

Храните бензин правильно — в герметичных канистрах, в прохладном месте и вдали от солнечного света.

Используйте стабилизатор топлива — он замедляет разложение бензина, предотвращая образование отложений и воды.

Стабилизатор топлива — стоит ли его использовать?

Если автомобиль долго стоит без движения, добавление стабилизатора топлива — отличная идея. Он предотвращает расщепление бензина, улучшает его сохранность и защищает топливную систему.

Как его использовать:

Убедитесь, что в баке почти нет старого бензина. Добавьте рекомендуемое количество стабилизатора. Полностью заправьте бак качественным топливом без этанола. Запустите двигатель и дайте ему поработать 5-10 минут, чтобы стабилизатор равномерно распределился.

Благодаря этим мерам ваш автомобиль будет готов к работе даже после длительного простоя.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

