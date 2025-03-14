Suzuki показала компактного монстра для бездорожья — он легче, мощнее и чертовски хорош

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Если раньше Suzuki Jimny был любимцем поклонников компактных внедорожников, то теперь ему на смену приходит новая звезда — Suzuki XBee 2025 4x4 Eco. Этот автомобиль обещает стать достойной альтернативой легендарной модели, особенно с учетом того, что Jimny уходит с европейского рынка из-за новых экологических норм.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Suzuki Jimny

Почему Jimny больше не продают в Европе?

С 2025 года ЕС ужесточает требования к выбросам CO₂, и Suzuki решила отказаться от продаж Jimny, чтобы избежать штрафов за превышение установленных норм. Это, конечно, разочаровало фанатов модели, но компания нашла выход — XBee 2025 может стать новым фаворитом среди компактных внедорожников.

Suzuki XBee 2025: характеристики и преимущества

Этот автомобиль сочетает в себе проходимость, компактность и экологичность. Его основные особенности:

Двигатель: 1,0-литровый турбо Boosterjet с 99 л. с.

Расход топлива: 5,9 л/100 км — отличный показатель для внедорожника.

Вес: менее 1000 кг, что делает его легким и маневренным.

Функции для бездорожья: система управления скоростью спуска и Grip Control, улучшающая тягу.

Комфорт: четыре полноценных сиденья, центральный экран и цифровая панель приборов.

Сколько стоит Suzuki XBee 2025?

На японском рынке цена стартует с 13 700 евро за базовую версию, а полный привод 4x4 стоит 14 630 евро. Это делает XBee одним из самых доступных внедорожников в своем классе.

Приедет ли XBee в Европу?

На данный момент официальных заявлений о выходе Suzuki XBee 2025 на европейский рынок нет, но с учетом спроса на компактные внедорожники нельзя исключать такой возможности.

Уточнения

Suzuki Motor Corporation (яп. スズキ株式会社 судзуки кабусикигайся) — японская машиностроительная компания.

