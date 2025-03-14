Suzuki показала компактного монстра для бездорожья — он легче, мощнее и чертовски хорош

Если раньше Suzuki Jimny был любимцем поклонников компактных внедорожников, то теперь ему на смену приходит новая звезда — Suzuki XBee 2025 4x4 Eco. Этот автомобиль обещает стать достойной альтернативой легендарной модели, особенно с учетом того, что Jimny уходит с европейского рынка из-за новых экологических норм.
С 2025 года ЕС ужесточает требования к выбросам CO₂, и Suzuki решила отказаться от продаж Jimny, чтобы избежать штрафов за превышение установленных норм. Это, конечно, разочаровало фанатов модели, но компания нашла выход — XBee 2025 может стать новым фаворитом среди компактных внедорожников.
Этот автомобиль сочетает в себе проходимость, компактность и экологичность. Его основные особенности:
На японском рынке цена стартует с 13 700 евро за базовую версию, а полный привод 4x4 стоит 14 630 евро. Это делает XBee одним из самых доступных внедорожников в своем классе.
На данный момент официальных заявлений о выходе Suzuki XBee 2025 на европейский рынок нет, но с учетом спроса на компактные внедорожники нельзя исключать такой возможности.
Suzuki Motor Corporation (яп. スズキ株式会社 судзуки кабусикигайся) — японская машиностроительная компания.
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