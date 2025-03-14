Умные, стильные, быстрые: новые китайские авто, которые скоро заполонят Казахстан

В Казахстане появился новый бренд автомобилей из Китая — Lynk & Co. Это совместный проект китайской Geely Holding Group и шведской Volvo Cars, который делает ставку на премиальный сегмент. Официальным дистрибьютором марки стала Orbis Auto, а первые машины поступят в продажу уже во втором квартале 2025 года.
На старте компания представит две модели:
Первые продажи начнутся в Астане, Алматы и Шымкенте, а в дальнейшем планируется расширение модельного ряда.
На первом этапе автомобили Lynk & Co можно будет приобрести в дилерских центрах Zeekr. Такой подход обеспечит единые стандарты продаж и обслуживания, а также доступ к официальной сервисной и гарантийной поддержке.
Генеральный директор Orbis Auto Динара Искакова уверена, что Lynk & Co — это сочетание инноваций, стиля и передовых технологий.
Вице-президент Zeekr Марс Чен добавил, что сотрудничество с Orbis Auto укрепляет позиции компании на глобальном рынке и предоставляет казахстанским автолюбителям новые премиальные транспортные решения.
Бренд Lynk & Co был запущен в 2016 году и за это время:
Ранее стало известно, что в 2024 году в Китае было продано более 22,6 млн легковых автомобилей. Из них 18 млн пришлись на местные бренды, что на 25% больше, чем годом ранее. Китайские автопроизводители продолжают стремительно наращивать влияние и выходят на новые рынки, включая Казахстан, сообщает Ньюсинфо.
Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.
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