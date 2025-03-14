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Умные, стильные, быстрые: новые китайские авто, которые скоро заполонят Казахстан

2:32
Авто

В Казахстане появился новый бренд автомобилей из Китая — Lynk & Co. Это совместный проект китайской Geely Holding Group и шведской Volvo Cars, который делает ставку на премиальный сегмент. Официальным дистрибьютором марки стала Orbis Auto, а первые машины поступят в продажу уже во втором квартале 2025 года.

Какие модели предложат казахстанцам?

На старте компания представит две модели:

  • Lynk & Co 03 — спортивный седан с 2-литровым бензиновым двигателем.
  • Lynk & Co 09 — премиальный кроссовер с технологией мягкого гибрида.

Первые продажи начнутся в Астане, Алматы и Шымкенте, а в дальнейшем планируется расширение модельного ряда.

Где купить и обслуживать автомобили Lynk & Co?

На первом этапе автомобили Lynk & Co можно будет приобрести в дилерских центрах Zeekr. Такой подход обеспечит единые стандарты продаж и обслуживания, а также доступ к официальной сервисной и гарантийной поддержке.

Что говорят представители бренда?

Генеральный директор Orbis Auto Динара Искакова уверена, что Lynk & Co — это сочетание инноваций, стиля и передовых технологий.

Вице-президент Zeekr Марс Чен добавил, что сотрудничество с Orbis Auto укрепляет позиции компании на глобальном рынке и предоставляет казахстанским автолюбителям новые премиальные транспортные решения.

История успеха Lynk & Co

Бренд Lynk & Co был запущен в 2016 году и за это время:

  • Выпустил 10 моделей.
  • Поставил на китайский рынок более 1,3 млн автомобилей.
  • Завоевал 7 чемпионских титулов в гонках WTCR.
  • В 2025 году вошёл в состав Zeekr Group, что ещё больше укрепило его позиции.

Китайские автомобили продолжают завоёвывать рынок

Ранее стало известно, что в 2024 году в Китае было продано более 22,6 млн легковых автомобилей. Из них 18 млн пришлись на местные бренды, что на 25% больше, чем годом ранее. Китайские автопроизводители продолжают стремительно наращивать влияние и выходят на новые рынки, включая Казахстан, сообщает Ньюсинфо.

Уточнения

Казахста́н (каз. Қазақстан / Qazaqstan, МФА: ), устар. Казакстан, официальное название — Респу́блика Казахста́н (каз. Қазақстан Республикасы / Qazaqstan Respublikasy, МФА: , аббревиатура — РК) — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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