ТОП-5 советских мотоциклов с коляской

Мотоциклы с коляской — настоящая визитная карточка мотоэпохи Советского Союза.
Они служили не только для передвижения, но и как средство семейного транспорта, перевозки грузов и даже использовались в армии. Многие из них стали настоящими легендами.
Вот пятёрка самых популярных и узнаваемых мотоциклов с коляской, выпускавшихся в СССР.
1. Урал М-72
Первый советский тяжёлый мотоцикл с коляской, созданный по образцу немецкого BMW R71. Широко использовался в армии и милиции.
Обладал отличной проходимостью и высокой надёжностью. Двигатель: 746 кв. см., оппозитный, 22 л. с.
2. Днепр МТ-11/МТ-16
Один из самых известных гражданских и армейских мотоциклов с коляской. Имеет привод на колесо коляски (в версии МТ-16), что делает его особенно проходимым.
Популярен за надёжность и тяговитый мотор. Двигатель: 650 кв. см., 32 л. с.
3. ИЖ-49 с коляской
Хотя чаще использовался как одиночный мотоцикл, ИЖ-49 часто комплектовался боковой коляской.
Надёжный, крепкий, простой в ремонте, очень любим в народе. Двигатель: 346 кв. см., 11 л. с.
4. Урал ИМЗ-8.103
Поздняя версия легендарного "Урала", приспособленная под гражданские нужды. Мотоцикл с классическим дизайном, мощным мотором и высоким ресурсом.
Часто использовался на селе как семейный транспорт. Двигатель: 650 кв. см., оппозитный, 36 л. с.
5. К-750
Один из самых массовых мотоциклов 1950-60-х годов, практически всегда шёл с коляской. Простой, надёжный, хорошо тянул на просёлке.
Часто использовался в сельской местности и в армии. Двигатель: 746 кв. см., 26 л. с.
Эти мотоциклы оставили значительный след в истории советского мотопрома и до сих пор пользуются популярностью среди любителей ретро-техники.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.