ТОП-5 советских мотоциклов с коляской

Мотоциклы с коляской — настоящая визитная карточка мотоэпохи Советского Союза.

Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ИЖ Планета 3 Лимпопо

Они служили не только для передвижения, но и как средство семейного транспорта, перевозки грузов и даже использовались в армии. Многие из них стали настоящими легендами.

Вот пятёрка самых популярных и узнаваемых мотоциклов с коляской, выпускавшихся в СССР.

1. Урал М-72

Первый советский тяжёлый мотоцикл с коляской, созданный по образцу немецкого BMW R71. Широко использовался в армии и милиции.

Обладал отличной проходимостью и высокой надёжностью. Двигатель: 746 кв. см., оппозитный, 22 л. с.

2. Днепр МТ-11/МТ-16

Один из самых известных гражданских и армейских мотоциклов с коляской. Имеет привод на колесо коляски (в версии МТ-16), что делает его особенно проходимым.

Популярен за надёжность и тяговитый мотор. Двигатель: 650 кв. см., 32 л. с.

3. ИЖ-49 с коляской

Хотя чаще использовался как одиночный мотоцикл, ИЖ-49 часто комплектовался боковой коляской.

Надёжный, крепкий, простой в ремонте, очень любим в народе. Двигатель: 346 кв. см., 11 л. с.

4. Урал ИМЗ-8.103

Поздняя версия легендарного "Урала", приспособленная под гражданские нужды. Мотоцикл с классическим дизайном, мощным мотором и высоким ресурсом.

Часто использовался на селе как семейный транспорт. Двигатель: 650 кв. см., оппозитный, 36 л. с.

5. К-750

Один из самых массовых мотоциклов 1950-60-х годов, практически всегда шёл с коляской. Простой, надёжный, хорошо тянул на просёлке.

Часто использовался в сельской местности и в армии. Двигатель: 746 кв. см., 26 л. с.

Эти мотоциклы оставили значительный след в истории советского мотопрома и до сих пор пользуются популярностью среди любителей ретро-техники.