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Миллион километров на одном заряде: Toyota раскрыла секрет долговечности батарей!

1:37
Авто

Toyota представила сразу шесть новых электромобилей и plug-in гибридов, которые появятся на европейских рынках до 2026 года. Среди них — обновленный C-HR, который теперь будет доступен в двух версиях: гибридной и полностью электрической. Электромобиль получил название C-HR+ и отличается современным дизайном и высокой эффективностью.

Lexus RZ 450e
Фото: Wikimedia Commons by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lexus RZ 450e

Другой важной новинкой стал bZ4X — модель получила новый двигатель и более быстрое зарядное устройство, что делает его более конкурентоспособным на рынке электромобилей. Также Toyota улучшила информационно-развлекательную систему, обеспечивая пользователям еще больше комфорта.

Lexus RZ, премиальный электрический кроссовер бренда, теперь оснащён улучшенной батареей, что позволяет увеличить запас хода. Производитель подчеркивает, что модель сохранила фирменный комфорт и премиальные технологии.

Toyota также сделала акцент на долговечности своих батарей: компания гарантирует сохранение 70% емкости аккумулятора в течение первых 10 лет эксплуатации. Гарантия на высоковольтную батарею составляет 10 лет или впечатляющий 1 миллион километров пробега.

Несмотря на позитивные изменения, Toyota продолжает подвергаться критике за сравнительно медленный переход на электромобили, особенно в Северной Америке. Однако новые модели показывают, что компания активно развивает электрические технологии и не собирается оставаться в стороне от глобального тренда.

Уточнения

Lexus RZ — электромобиль-кроссовер, выпускаемый с 2021 года компанией Lexus, подразделением компании Toyota.

Toyota C-HR (Тойота Си-эйч-ар) — малолитражный кроссовер-внедорожник производства фирмы Toyota.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
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